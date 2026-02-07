Localizan cementerio clandestino en la zona 3 capitalina

En el marco del Estado de Sitio que rige en el país, el Ejército de Guatemala reportó el hallazgo de un cementerio clandestino en un barranco contiguo al Barrio El Gallito, zona 3 capitalina. Los uniformados indicaron que en el lugar también localizaron a un hombre sin identificación que portaba armas blancas y un uniforme similar al de las fuerzas de seguridad.
La entidad castrense añadió que el hombre localizado en el lugar también portaba objetos con símbolos desconocidos, poseía dinero en efectivo, tarjetas de débito, celulares y osamentas humanas.
En imágenes compartidas por el Ejército de Guatemala se pudo apreciar que en el lugar había cráneos que fueron puestos a disposición de las autoridades para los procesos de investigación.
Asimismo, localizaron huesos de varios tamaños que estaban atados con listones de diferentes colores. De hecho, uno de los cráneos localizados estaba totalmente pintado de rojo. El Ejército añadió que el hombre encontrado en el lugar también fue puesto a disposición de las autoridades.
Investigaciones por cementerio continuarán
El Ejército de Guatemala, explicó que el hallazgo se realizó a través de la Primera Brigada de la Policía Militar "Guardia de Honor", durante los patrullajes de rutina.
La institución armada agregó que las acciones se realizaron en el marco del Estado de Sitio y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012.
Los militares reafirmaron su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de la población. Los ilícitos fueron decomisados para que el Ministerio Público realice las investigaciones pertinentes.
Además, el Ejército de Guatemala informó que instaló puestos de control y registro junto a las fuerzas de seguridad civil en calles y avenidas de la zona 12 de la ciudad capital. En ese lugar, las autoridades trabajaron con el objetivo de fortalecer la seguridad y resguardar la vida de los guatemaltecos.
Los operativos preventivos consistieron en hacer registros ciudadanos para identificar personas y encontrar ilícitos como armas de fuego, cuchillos u otras herramientas que puedan ser usadas para delinquir.