Surgen detalles de los incidentes violentos en Huehuetenango

Una mañana intensa vivieron los vecinos de la zona 4 de Huehuetenango durante este sábado (07/02/2026) cuando dos hombres fueron reducidos al orden, vapuleados y quemados por vecinos enojados por un asalto en el área. En ese tema, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que un hombre murió linchado y otro resultó gravemente herido, por lo que fue llevado a un hospital con custodia policial.
En su relato, la PNC consignó que las víctimas fueron señaladas de haber cometido un asalto en contra de una tienda cercana y por eso fueron perseguidos y reducidos al orden por varias personas. Los agentes ubicados en el área describieron que "los vecinos del sector se reunieron, impidiendo que los sindicados escaparan tras el asalto".
Cuando el arrebato de ira inició, la PNC indicó que varios de sus policías patrullaban en el lugar, y al percatarse llegaron al área. Sin embargo, los vecinos no permitieron que los oficiales intervinieran para consignar a los sospechosos.
Según la PNC, los inconformes argumentaron que "si los entregaban a la PNC sería innecesario porque los jueces los dejan en libertad rápido". Los uniformados pidieron apoyo a otros agentes y finalmente lograron dialogar para que les entregaran a uno de los retenidos.
Rescatan a uno de los vapuleados en Huehuetenango
Tras varios minutos de diálogo, los agentes lograron que la turba enardecida entregara a uno de los hombres señalados como delincuentes. El individuo rescatado fue identificado únicamente como Luis, de 37 años, quien fue trasladado a un hospital con vigilancia, para su posterior consignación.
Los policías contaron que en el lugar del altercado quedó fallecido un sospechoso de al menos 35 años, que fue linchado por los pobladores. Además, relataron que cerca del fallecido encontraron un arma de fuego que posiblemente era usada por los acusados de robo.
En el lugar, los residentes también le prendieron fuego a una motocicleta que era utilizada por los dos sospechosos de haber asaltado la referida tienda.