 Surgen detalles de los incidentes violentos en Huehuetenango
Nacionales

Surgen nuevos detalles de los incidentes violentos en Huehuetenango

En un informe, la PNC agregó detalles como el negocio que fue tomado por asalto y la razón por la que los vecinos reaccionaron de esa forma.

Compartir:
El cuerpo del fallecido quedó cerca de un lugar de la localidad., PNC de Guatemala.
El cuerpo del fallecido quedó cerca de un lugar de la localidad. / FOTO: PNC de Guatemala.

Una mañana intensa vivieron los vecinos de la zona 4 de Huehuetenango durante este sábado (07/02/2026) cuando dos hombres fueron reducidos al orden, vapuleados y quemados por vecinos enojados por un asalto en el área. En ese tema, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que un hombre murió linchado y otro resultó gravemente herido, por lo que fue llevado a un hospital con custodia policial.

En su relato, la PNC consignó que las víctimas fueron señaladas de haber cometido un asalto en contra de una tienda cercana y por eso fueron perseguidos y reducidos al orden por varias personas. Los agentes ubicados en el área describieron que "los vecinos del sector se reunieron, impidiendo que los sindicados escaparan tras el asalto".

Cuando el arrebato de ira inició, la PNC indicó que varios de sus policías patrullaban en el lugar, y al percatarse llegaron al área. Sin embargo, los vecinos no permitieron que los oficiales intervinieran para consignar a los sospechosos.

Según la PNC, los inconformes argumentaron que "si los entregaban a la PNC sería innecesario porque los jueces los dejan en libertad rápido". Los uniformados pidieron apoyo a otros agentes y finalmente lograron dialogar para que les entregaran a uno de los retenidos.

En otras noticias: El Salvador expulsa a guatemalteco señalado de asesinato y secuestro

https://emisorasunidas.com/nacional/2026/02/07/el-salvador-expulsa-a-hombre-senalado-de-asesinato-y-secuestro/

Rescatan a uno de los vapuleados en Huehuetenango

Tras varios minutos de diálogo, los agentes lograron que la turba enardecida entregara a uno de los hombres señalados como delincuentes. El individuo rescatado fue identificado únicamente como Luis, de 37 años, quien fue trasladado a un hospital con vigilancia, para su posterior consignación.

Los policías contaron que en el lugar del altercado quedó fallecido un sospechoso de al menos 35 años, que fue linchado por los pobladores. Además, relataron que cerca del fallecido encontraron un arma de fuego que posiblemente era usada por los acusados de robo.

En el lugar, los residentes también le prendieron fuego a una motocicleta que era utilizada por los dos sospechosos de haber asaltado la referida tienda.

En Portada

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugadat
Nacionales

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugada

07:33 AM, Feb 08
Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trumpt
Internacionales

Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trump

07:57 AM, Feb 08
Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Omán

07:48 AM, Feb 08
Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batres

08:34 AM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos