 Automóvil se incendia en calzada Atanasio Tzul y 33 calle
Nacionales

Automóvil se incendia en calzada Atanasio Tzul y 33 calle

Bomberos Municipales fueron alertados y apagaron las llamas antes de que el vehículo fuera consumido en su totalidad.

La rápida intervención de los rescatistas evitó que el fuego avanzara., Bomberos Municipales.
La rápida intervención de los rescatistas evitó que el fuego avanzara. / FOTO: Bomberos Municipales.

Automovilistas que circulaban por la calzada Atanasio Tzul y 33 calle de la zona 12 capitalina llamaron a la línea del 123 de Bomberos Municipales para reportar que un automóvil estaba siendo consumido por un incendio. Al llegar al lugar, los apagafuegos confirmaron que del capó de motor estaban saliendo llamas que fueron combatidas rápidamente.

La rápida intervención de los rescatistas del casco rojo evitó que el fuego consumiera en su totalidad los componentes del motor y resto de la carrocería del carro. Los bomberos indicaron que para controlar el siniestro fue necesario usar equipo especial llamado IFEX 3000.

Además, los Bomberos Municipales completaron la atención a la emergencia usando una línea de manguera de alta presión. Los uniformados indicaron que se logró controlar este incendio, reportando solamente daños materiales.

El automóvil de uso particular, color azul, quedó con serios daños en el área del motor y en el lado derecho de la persiana y faro. Además, el vidrio frontal quedó dañado y la mitad de la pintura de la tapa del motor.

Sin congestionamiento en el sector

El incidente con el vehículo no causó complicaciones viales en el sector, por la rápida intervención de los rescatistas. Los paramédicos tampoco reportaron personas heridas o con quemaduras por el incendio.

En el lugar solo se confirmaron pérdidas económicas que hasta el momento no han sido cuantificadas. El vehículo de cuatro puertas quedó varado en el carril derecho de la calzada Atanasio Tzul.

Los rescatistas no descartaron que el incendio haya sido causado por una falla en el sistema eléctrico.

