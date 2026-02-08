 Bomberos controlan 8 incendios en la capital y departamentos
Nacionales

Bomberos controlan ocho incendios en la capital y departamentos

Los cuerpos de rescate reportaron al menos ocho incendios, uno de ellos en la colonia Vista Hermosa, zona 15 de la capital.

Compartir:
-
Bomberos Voluntarios apagaron un incendio en la zona 1 de Villa Canales. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Vecinos de la colonia Vista Hermosa 1, en la zona 15 capitalina, alertaron a los Bomberos Voluntarios por un incendio estructural que afectó una vivienda de la 23 avenida y 4 calle. De inmediato, los rescatistas enviaron unidades contra incendios al lugar y tras varias horas de trabajo lograron controlar y liquidar el siniestro.

Para apagar las llamas, los apagafuegos utilizaron más de 4 mil galones de agua y atacaron el incidente desde varios puntos para evitar que el mismo alcanzara otras propiedades. En el lugar no se reportaron personas heridas, únicamente pérdidas materiales cuyas pérdidas no fueron contabilizadas.

Mientras tanto, Bomberos Municipales atendieron un incendio forestal de grandes proporciones en la 16 calle y 9ª. avenida de la zona 21, colonia Los Olivos, área de Loma Blanca. Tras varias horas, el incidente fue controlado y liquidado sin reportar heridos.

Asimismo, apagafuegos reportaron que trabajan en el combate y extinción de un incendio forestal sobre el kilómetro 56 de la ruta que conecta entre Parramos y Chimaltenango. Los bomberos enviados al área utilizaron aproximadamente 2,200 galones de agua para su labor.

En otras noticias: Arévalo confirma traslado de reos a nuevas celdas en la Granja Penal Canadá.

Fotos: Arévalo confirma traslado de reos a nuevas celdas en la Granja Penal Canadá

El mandatario, Bernardo Arévalo, informó que los reclusos de Renovación 1 fueron trasladados a nuevas celdas en la Granja Penal Canadá.

Más incendios durante el domingo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que otro incidente fue controlado en el sector de Choltem, municipio de Almolonga, Quetzaltenango. En ese sector, Brigadas de Respuesta Inmediata realizaron labores de supresión.

Más tarde, Conred también reportó que su personal logró controlar y liquidar un incendio al 100 % en el cantón Xatinap IV, cerca de Santa Cruz del Quiché.

En Villa Nueva, otro incendio fue controlado en un 95 % y liquidado en un 90%. Las unidades de emergencia trabajaron en el área de Colinas de Minerva, zona 4 del citado municipio del departamento de Guatemala.

Otro conato de incendio se originó en el interior de una vivienda en la 2a. avenida y 0 calle de la zona 1 de Villa Canales. Apagafuegos utilizaron 700 galones de agua en el para para suprimir las llamas.

Incendio estructural fue combatido por elementos de la 42 compañía en la aldea Vásquez, departamento de Totonicapán. Con aproximadamente 800 galones de agua fue controlado el siniestro.

Uno de los incendios ocurrió en la zona 1 de Villa Canales. | Bombeos Voluntarios

Uno de los incendios ocurrió en la zona 1 de Villa Canales. / Bombeos Voluntarios

El incendio de la zona 1 de Villa Canales fue controlado. | Bomberos Voluntarios.

El incendio de la zona 1 de Villa Canales fue controlado. / Bomberos Voluntarios.

Los rescatistas no reportaron heridos en la zona 1 de Villa Canales. | Bomberos Voluntarios.

Los rescatistas no reportaron heridos en la zona 1 de Villa Canales. / Bomberos Voluntarios.

Una vivienda de la zona 15, colonia Vista Hermosa, también fue pasto de las llamas. | Bomberos Voluntarios.

Una vivienda de la zona 15, colonia Vista Hermosa, también fue pasto de las llamas. / Bomberos Voluntarios.

Los vecinos investigan las causas del incendio en la zona 15. | Bomberos Voluntarios.

Los vecinos investigan las causas del incendio en la zona 15. / Bomberos Voluntarios.

VistaHermosa2 |

VistaHermosa2 /

En el incendio de Vista Hermosa 1 no se reportaron heridos. | Bomberos Voluntarios.

En el incendio de Vista Hermosa 1 no se reportaron heridos. / Bomberos Voluntarios.

Los residentes de Loma Blanca, zona 21 también denunciaron un incendio. | Bomberos Municipales

Los residentes de Loma Blanca, zona 21 también denunciaron un incendio. / Bomberos Municipales

El incendio forestal del sector de Loma Blanca amenazaba con llegar a varias viviendas. | Bomberos Municipales

El incendio forestal del sector de Loma Blanca amenazaba con llegar a varias viviendas. / Bomberos Municipales

Tras varias horas, los Bomberos Municipales lograron apagar el fuego en la zona 21. | Bomberos Municipales

Tras varias horas, los Bomberos Municipales lograron apagar el fuego en la zona 21. / Bomberos Municipales

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos