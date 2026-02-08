Bomberos controlan 8 incendios en la capital y departamentos

Vecinos de la colonia Vista Hermosa 1, en la zona 15 capitalina, alertaron a los Bomberos Voluntarios por un incendio estructural que afectó una vivienda de la 23 avenida y 4 calle. De inmediato, los rescatistas enviaron unidades contra incendios al lugar y tras varias horas de trabajo lograron controlar y liquidar el siniestro.
Para apagar las llamas, los apagafuegos utilizaron más de 4 mil galones de agua y atacaron el incidente desde varios puntos para evitar que el mismo alcanzara otras propiedades. En el lugar no se reportaron personas heridas, únicamente pérdidas materiales cuyas pérdidas no fueron contabilizadas.
Mientras tanto, Bomberos Municipales atendieron un incendio forestal de grandes proporciones en la 16 calle y 9ª. avenida de la zona 21, colonia Los Olivos, área de Loma Blanca. Tras varias horas, el incidente fue controlado y liquidado sin reportar heridos.
Asimismo, apagafuegos reportaron que trabajan en el combate y extinción de un incendio forestal sobre el kilómetro 56 de la ruta que conecta entre Parramos y Chimaltenango. Los bomberos enviados al área utilizaron aproximadamente 2,200 galones de agua para su labor.
Más incendios durante el domingo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que otro incidente fue controlado en el sector de Choltem, municipio de Almolonga, Quetzaltenango. En ese sector, Brigadas de Respuesta Inmediata realizaron labores de supresión.
Más tarde, Conred también reportó que su personal logró controlar y liquidar un incendio al 100 % en el cantón Xatinap IV, cerca de Santa Cruz del Quiché.
En Villa Nueva, otro incendio fue controlado en un 95 % y liquidado en un 90%. Las unidades de emergencia trabajaron en el área de Colinas de Minerva, zona 4 del citado municipio del departamento de Guatemala.
Otro conato de incendio se originó en el interior de una vivienda en la 2a. avenida y 0 calle de la zona 1 de Villa Canales. Apagafuegos utilizaron 700 galones de agua en el para para suprimir las llamas.
Incendio estructural fue combatido por elementos de la 42 compañía en la aldea Vásquez, departamento de Totonicapán. Con aproximadamente 800 galones de agua fue controlado el siniestro.