 Confirman traslado de Renovación 1 a la Granja Penal Canadá
Nacionales

Fotos: Arévalo confirma traslado de reos a nuevas celdas en la Granja Penal Canadá

El mandatario, Bernardo Arévalo, informó que los reclusos de Renovación 1 fueron trasladados a nuevas celdas en la Granja Penal Canadá.

El mandatario Arévalo compartió fotos del traslado de reos a la Granja Penal Canadá., Gobierno de Guatemala
El mandatario Arévalo compartió fotos del traslado de reos a la Granja Penal Canadá. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, confirmó que los reos del penal Renovación 1 fueron trasladados a nuevas celdas, ubicadas en la Granja Penal Canadá, durante este domingo (08/02/2026). El jefe de Estado publicó que los reclusos querían algunos privilegios, pero "se toparon con un gobierno que no cede".

Querían cama `king size’, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede", escribió Arévalo.

"Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios", destacó Arévalo al adjuntar imágenes en las que se pueden ver a los distintos jefes de grupos pandilleros dentro de furgones con barrotes.

El Ministerio de Gobernación aclaró que el traslado de reos se produjo desde la cárcel Renovación 1 hasta la Granja Penal Canadá, mientras se ejecuten los trabajos de remozamiento en la primera prisión mencionada.

En las imágenes se puede apreciar que los dos máximos líderes de grupos pandilleros del país fueron ingresados a distintos furgones, donde permanecerán privados de su libertad, cumpliendo diferentes condenas.

En tanto, otro de los reos viste una playera negra, con estampado de rostros de payaso y un círculo con un 8 en su interior. Este segundo reo captado en la imagen utiliza una pantaloneta con colores de uniforme militar.

Fuerte operativo para traslado de penal

Las imágenes también revelan que fue necesario un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad para el traslado de los reclusos. Cabe destacar que los furgones utilizados para celdas están rodeados por jaulas de barrotes y espirales de seguridad en la parte alta.

Las autoridades no descartaron ampliar información en publicaciones recientes o en ruedas de prensa.

Historial en Renovación 1

Cabe destacar que el pasado domingo 18 de enero se produjeron varios ataques armados en contra de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de la cárcel Renovación 1, que había sido tomada en medio de un motín.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, grupos criminales reaccionaron de forma violenta en contra de agentes policiales que hacían recorridos de seguridad. Muchos de los agentes fueron atacados de forma sorpresiva, esas acciones dejaron luto en un total de 11 familias de agentes de la PNC fallecidos.

