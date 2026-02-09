Capturan a sospechoso de raptar a menor en Quiché

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este lunes, 9 de febrero, a un hombre señalado de haber raptado a un menor de apenas dos años en la comunidad Nueva Esperanza, municipio de Nebaj, departamento de Quiché.
De acuerdo con el reporte oficial, policías de la Comisaría 71 realizaron la detención del sospechoso, de 29 años, luego de que una mujer denunciara que momentos antes había sustraído a su hijo frente a su negocio ubicado en el cantón Vipoj.
La madre indicó que desconocía al sujeto y no comprendía los motivos del hecho, por lo que alertó de inmediato a las autoridades. Tras recibir la denuncia, la PNC activó un operativo de búsqueda con base en las características proporcionadas por la víctima.
Un portavoz de la entidad de seguridad confirmó que, gracias a la rápida reacción policial, el presunto responsable fue localizado y capturado en menos de una hora, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta.
"El menor fue rescatado sano y salvo y entregado nuevamente a su madre, quien expresó su agradecimiento por la pronta intervención de los agentes", destacó.
Mientras tanto, el detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que se determine su situación legal.
Comando Antisecuestros rescata a niño y captura a tres sospechosos
Las fuerzas de seguridad confirmaron el pasado 3 de diciembre la liberación de un menor de edad que había sido secuestrado. Asimismo, en el marco del operativo que se llevó a cabo en horas de la tarde fueron capturadas tres personas que estarían involucradas en el hecho delictivo.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), personas desconocidas privaron de su libertad al niño de tres años. El hecho ocurrió dos días antes , aproximadamente a las 22:00 horas, en la colonia San Julián del municipio de Chinautla.
Los padres del afectado pusieron la denuncia respectiva ante las autoridades, que de inmediato implementaron el protocolo correspondiente a estos casos.
Según las pesquisas, los secuestradores les exigían 250 mil quetzales a sus familiares a cambio de su liberación. Sin embargo, este rescate se logró sin que se hiciera algún pago.
Las labores de inteligencia e investigación realizadas por el personal del Comando Antisecuestros permitieron establecer que la víctima se encontraba en la aldea Piedra Parada, Cristo Rey, en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Los investigadores implementaron un operativo y lograron rescatar al afectado, quien se encuentra "sano y salvo", de acuerdo con el reporte emitido por la entidad de seguridad.