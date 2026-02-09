Hombre resulta herido en ataque armado en zona 7

Un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este lunes, 9 de febrero, dejó como saldo una persona herida. El hecho ocurrió en la 14 calle "E", frente a la 33 avenida de la colonia San Martín, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, los vecinos se comunicaron a la línea telefónica de la institución para reportar un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que presentaba impactos en diferentes partes del cuerpo causados por proyectil de arma de fuego, por lo que le brindaron asistencia prehospitalaria y procedieron a trasladarlo a al hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, solo se conoció que posiblemente laboraba como guardia de seguridad privada.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7