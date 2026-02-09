 Hombre resulta herido en ataque armado en zona 7
Nacionales

Hombre resulta herido en ataque armado en zona 7

El incidente armado ocurrió en la colonia San Martín.

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este lunes, 9 de febrero, dejó como saldo una persona herida. El hecho ocurrió en la 14 calle "E", frente a la 33 avenida de la colonia San Martín, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, los vecinos se comunicaron a la línea telefónica de la institución para reportar un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que presentaba impactos en diferentes partes del cuerpo causados por proyectil de arma de fuego, por lo que le brindaron asistencia prehospitalaria y procedieron a trasladarlo a al hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, solo se conoció que posiblemente laboraba como guardia de seguridad privada.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

