Accidente en avenida Hincapié: Un fallecido y varios heridos

Las autoridades de tránsito reportaron que se registró un grave accidente de tránsito este martes, 10 de febrero, en la parte final de la avenida Hincapié y 28 calle de la zona 13 capitalina, frente a la colonia Santa Fe. La circulación vehicular está detenida en los alrededores.
De acuerdo con información compartida por Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, en este sector se dio un incidente en el que, por causas no establecidas, un vehículo del transporte pesado colisionó contra una vivienda.
Antes de impactar en el inmueble, el vehículo de transporte pesado chocó contra un picop y varios motoristas que circulaban en el área. Las causas del percance no han sido establecidas.
Un fallecido y varios heridos
Los bomberos Municipales y Voluntarios trasladaron varias unidades de emergencia al lugar para brindar asistencia a las personas afectadas.
Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en el lugar de los hechos. Se trata del conductor de una motocicleta que no ha sido identificado.
Además, fueron atendidas varias personas que resultaron con golpes y posibles fracturas en distintas partes del cuerpo.
Tránsito detenido
Montejo mencionó que debido a este accidente se encuentra detenido el tránsito proveniente del municipio de Villa Canales y también del sector de zona 13 en la Ciudad de Guatemala. Explicó que se harán desvíos vehiculares para apoyar en el proceso de labores de los socorristas.
Mientras tanto, la PMT de Villa Canales sugirió a los usuarios tomar rutas alternas, ya que persisten las complicaciones en la ruta de Santa Fe con dirección a Boca del Monte. Los puntos que sugirió utilizar incluyen:
- Avenida Petapa.
- Carretera a El Salvador.
- El pueblito de Santa Catarina Pinula.
- La vía alterna privada al sur.
En el sector hay presencia de fuerzas de seguridad, cuerpos de socorro y autoridades de tránsito, por lo que se recomendó precaución a quienes se movilizan en el área.