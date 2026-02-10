Congreso aprueba derogatoria de la Ley sobre el Impuesto de Herencias

El Congreso de la República aprobó este martes 10 de febrero, el Decreto 06-2026, Derogatoria de la Ley sobre el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones, Decreto 431.
Con la nueva Ley se deja de pagar un impuesto por los bienes recibidos, principalmente casas y terrenos. Además, la nueva normativa exonera del pago del impuesto a todos los procesos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor de la Ley, indicó el Congreso de la República.
Este impuesto representaba apenas el 0.4% de la recaudación fiscal total, equivalente a unos Q40 millones, por lo que su eliminación no tendría un impacto significativo en las finanzas públicas, pero sí un alivio directo para los hogares afectados, indicó el Congreso.
Los diputados que impulsaron la derogatoria del impuesto, señalaron que, en muchos casos, los herederos no cuentan con la liquidez necesaria para cubrir el tributo, lo que los obliga a endeudarse o incluso a vender bienes con alto valor patrimonial y sentimental; la normativa pretende proteger el patrimonio familiar.
El diputado Cristián Álvarez, añadió que solicitarán al presidente, Bernardo Arévalo, que exonere las multas que se impusieron a las personas que hicieron el proceso de transferencia de una herencia.
El Congreso detalló que en los últimos años varios países han eliminado este impuesto. Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 15 de sus 38 Estados miembros han abolido el impuesto a las herencias, legados y donaciones, al considerar limitada su eficiencia recaudatoria y cuestionable su equidad.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*