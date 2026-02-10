Insólito choque entre motoristas queda grabado

Un accidente de tránsito poco común, pero que refleja la imprudencia en la conducción, quedó registrado por cámaras de seguridad en Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez. Las imágenes muestran el momento exacto en el que dos motoristas chocan entre sí, sin que ninguno se desplazara a alta velocidad, evidenciando que el percance se originó por una mala maniobra.
En la grabación se observa que uno de los involucrados circulaba en medio de una calle bastante concurrida y pretendía cruzar para ingresar a un callejón. Sin embargo, no se percató de que otro motorista avanzaba por el carril izquierdo, que era el espacio correspondiente para realizar el cruce. Al intentar atravesarse, ambos vehículos colisionan de manera directa.
Tras el impacto, el motorista que intentaba cruzar cae y queda tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que el otro conductor logra mantenerse sobre su motocicleta. De acuerdo con el video, el motorista lesionado comienza a lanzar insultos, mientras el otro únicamente lo observa por unos segundos y luego se retira del lugar sin prestarle auxilio.
Momentos después, el conductor que cayó logra ponerse de pie, levanta su motocicleta y se hace a un costado de la vía para evitar mayores riesgos. Según lo observado en la grabación, la responsabilidad del accidente recae principalmente en él, ya que circulaba en medio de la calle e intentó cruzar sin ceder el paso, mientras otros vehículos transitaban por el carril izquierdo.
Motorista se accidenta en Escuintla
Otro hecho similar ocurrió recientemente en Escuintla. En esta ocasión, un motorista que se desplazaba por el carril derecho impactó contra la parte trasera de una camioneta. Un automovilista captó el incidente con su teléfono celular. El conductor del vehículo de cuatro ruedas había activado su pidevías para incorporarse a una cuadra, pero el motorista, aparentemente distraído, no se percató y terminó chocando.
El motorista cayó al suelo y estuvo a punto de ser arrollado por un picop que venía detrás, el cual logró frenar a tiempo. Se desconoce si el conductor de la motocicleta se hizo cargo de los daños ocasionados.
Ante estos hechos, autoridades de tránsito hicieron un llamado a los motoristas para que conduzcan con mayor precaución, respeten los carriles y eviten maniobras imprudentes que puedan provocar accidentes.