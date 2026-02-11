 Congreso aprueba distribución de Comisiones de Trabajo
Nacionales

Congreso aprueba distribución de Comisiones Ordinarias de Trabajo

La bancada Vamos se quedó con 11 de las 38 salas de trabajo.

El Congreso desarrolló la 8ª sesión ordinaria adicional el martes, 10 de febrero de 2026., Organismo Legislativo
El Congreso desarrolló la 8ª sesión ordinaria adicional el martes, 10 de febrero de 2026. / FOTO: Organismo Legislativo

El Congreso de la República aprobó la distribución de las 38 Comisiones Ordinarias de Trabajo para el período 2026-2027. El tema fue abordado en el marco de la 8ª sesión ordinaria adicional, que se llevó a cabo el martes 10 de febrero y se extendió hasta horas de la noche.

Durante la plenaria, el diputado José Carlos Sanabria solicitó una moción privilegiada para que se entrara a conocer la discusión del acuerdo de la distribución de las presidencias de las referidas comisiones y, tras recibir el respaldo necesario, se abordó este punto.

En ese sentido, la asignación de las salas de trabajo quedó oficializada con la aprobación del Acuerdo Legislativo 5-2026, que recibió el voto favorable de 125 diputados.

El Legislativo destacó que la asignación se dio en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 34 del Decreto 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que regula la conformación de las instancias encargadas de analizar, dictaminar y dar seguimiento a la labor parlamentaria.

Tras esta aprobación, corresponderá a los jefes de bloque informar al pleno, en la siguiente sesión, los nombres de los diputados que presidirán cada una de las comisiones.

Distribución de comisiones

La integración de las Comisiones quedó definida de la siguiente manera:

Bloque Vamos

  • Comisión de la Juventud
  • Comisión Pueblos Indígenas
  • Comisión de Transparencia y Probidad
  • Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario
  • Comisión de Asuntos sobre Discapacidad
  • Comisión de Desarrollo Social
  • Comisión del Menor y de la Familia
  • Comisión de Gobernación
  • Comisión de la Mujer                                             
  • Comisión de Legislación Puntos Constitucionales
  • Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales

Bloque Victoria

  • Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales

Bloque VIVA

  • Comisión de Comunicación, Transportes y Obras Públicas
  • Comisión de Salud y Asistencia Social

Bloque VOS

  • Comisión de Deportes

Bloque BIEN

  • Comisión de Descentralización y Desarrollo

Bloque Cabal

  • Comisión de la Defensa Nacional
  • Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
  • Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
  • Comisión de Turismo
  • Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

Bloque Elefante

  • Comisión de Apoyo Técnico

Bloque Cambio

  • Comisión de Asuntos Municipales

Bloque Creo

  • Comisión de Previsión y Seguridad Social

Bloque Azul

  • Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional

Bloque Nosotros

  • Comisión de Vivienda

Bloque Unionista

  • Comisión de Reformas al Sector Justicia

Bloque Todos

  • Comisión de Trabajo

Bloque UNE

  • Comisión de Seguridad Alimentaria
  • Comisión de Derechos Humanos
  • Comisión de Cultura
  • Comisión de Migrantes
  • Comisión de Integración Regional
  • Comisión de Pequeña y Mediana Empresa

Bloque Winaq

  • Comisión de Asuntos Electorales

 Bloque Valor

  • Comisión de Economía y Comercio Exterior
  • Comisión de Relaciones Exteriores
  • Comisión de Energía y Minas

