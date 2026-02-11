Estado de Sitio: Reportan menos homicidios y extorsiones

El Gobierno de Guatemala brindó detalles este miércoles, 11 de febrero, acerca de las acciones implementadas en el Estado de Sitio, entre las que se mencionó el fortalecimiento de controles en las cárceles y operativos combinados en las calles para resguardar a la ciudadanía. También se compartieron detalles de los resultados de esta medida que se mantiene vigente a nivel nacional desde hace casi tres semanas.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo indicó que se ha tenido éxito en las estrategias implementadas. Según dijo, se han desarrollado operativos diseñados a partir de una "efectiva integración y uso de la inteligencia", los cuales se han ejecutado de manera "quirúrgica" para que no interfieran con la normalidad y la tranquilidad de los ciudadanos que no participan en actividades criminales.
Según sus palabras, se trata de un estado de Sitio "implacable" contra quienes hacen del miedo y el crimen su negocio, en el que se ha puesto bajo control a los delincuentes y se ha garantizado que miles de familias guatemaltecas puedan continuar con sus actividades cotidianas.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, expresó que ya quedó claro que los criminales no van a seguir teniendo el control de los centros penitenciarios. "Vamos a imponer la ley, a imponer el control y a procurar que sea el Estado, como debió haber sido siempre, quien ejerza el control de las cárceles", enfatizó.
Destacan resultados efectivos
El tema de las cárceles y lo que ocurre en las calles guatemaltecas está directamente vinculado, según lo que han expuesto las autoridades, pues se ha comprobado que desde el interior de estos recintos se coordinaban los crímenes y diferentes hechos delictivos. Es por ello que la administración de Arévalo se ha enfocado en enfrentar esta problemática.
Debido a los operativos en calles y al fortalecimiento de controles para restringir la comunicación entre reos y pandilleros en libertad, la cartera de Gobernación compartió que se ha observado una reducción en delitos relacionados con cobros de extorsión y otros contra la vida.
Según expuso Villeda en la conferencia, hasta ahora se manejan las siguientes cifras de resultado de acciones durante el Estado de Sitio:
- 3 mil 548 operativos policiales.
- 6 capturados con fines de extradición.
- 78 pandilleros detenidos.
- 100 extorsionistas detenidos.
- 2 mil 998 personas aprehendidas por estar sindicadas de diferentes delitos, 2 mil de estas en flagrancia.
- 15 cámaras de videovigilancia ilegal desinstaladas e inhabilitadas.
Asimismo, el funcionario destacó que como resultado del Estado de Sitio se ha logrado reducir en un 50 por ciento la cifra de homicidios en 2026, con respecto al mismo período del año anterior.
Mencionó que del 19 de enero al 9 de febrero del presente año se han registrado aproximadamente 95 muertes de este tipo menos que en el 2025.
También indicó que, comparado con el año anterior, tras la entrada en vigencia del Estado de Sitio y luego del control de los centros penitenciarios y no permitir que los privados de libertad puedan comunicarse con el exterior, se ha logrado reducir en un 32% las extorsiones.
"Hasta este momento, las estadísticas demuestran que tenemos menos homicidios, menos extorsión y más tranquilidad para las familias. El Estado de Sitio está próximo a terminar, la continuidad o no del mismo será una decisión que tome el presidente. Sin embargo, ya sea con Estado de Sitio o sin él, las operaciones conjuntas con el Estado de Guatemala, las operaciones quirúrgicas y focalizadas que nos han llevado a obtener estos resultados van a continuar por el tiempo que sea necesario hasta lograr reducir significativamente los índices delincuenciales", puntualizó.
Mientras que, al cierre de su exposición sobre el tema de seguridad, Arévalo indicó que vendrán más acciones, más golpes duros a la delincuencia y a la narco-política. "Y vendrán más avances para el pueblo digno de Guatemala que, junto a este gobierno, demuestra que la seguridad es un tema prioritario", señaló.