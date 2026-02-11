Cabezales con fallas obstaculizan ruta al Atlántico

Desde horas de la madrugada de este miércoles, 11 de febrero, se presentan serias complicaciones para la circulación vial en la ruta al Atlántico debido a que dos vehículos de transporte pesado permanecen detenidos sobre el kilómetro 12 por presentar fallas mecánicas.
Los cabezales varados bloquean dos carriles de ingreso a la capital, justo en el área conocida como "cuesta del Águila", y esto ha generado la acumulación vehicular en el tramo.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, al lugar ya fueron trasladadas grúas que se encuentran trabajando para poder movilizar lo antes posible los obstáculos y dejar libre por completo la vía.
Mientras tanto, se indicó que fue implementado un carril reversible del kilómetro 10 al 13 en el sentido norte para agilizar el paso de los usuarios en el área.
Además de anunciar las medidas tomadas ante esta emergencia, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para movilizarse con precaución en este y otros puntos, principalmente en horas de la mañana donde se presenta alta afluencia, para evitar mayores incidentes.
Vehículos averiados y otros incidentes viales
Según las autoridades de tránsito, otro cabezal averiado bloqueó el kilómetro 9.5 de ruta al Atlántico en zona 18. Fue necesario detener el tránsito temporalmente para poder engancharlo con una grúa y liberar los carriles con dirección a San Rafael.
Otra situación que impactó en el tránsito se presentó durante horas de la mañana en la bajada de Lavarreda, específicamente en la 7ª calle y 14ª avenida de la zona 18 capitalina, donde permanecía un bus con averías mecánicas.
"Se coordinó una grúa para mejorar el tránsito que baja hacia colonia Atlántida", explicó Amílcar Montejo, vocero de la PMT.
Entre otros incidentes viales, se informó que una colisión afectó el tramo del Periférico frente a la colonia Cuatro de Febrero, cerca de la 20 calle de la zona 7 capitalina. El hecho no dejó personas lesionadas, solo daños materiales.