La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, acudió en horas de la mañana de este jueves 12 de febrero a emitir su voto para la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) e integrantes del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Su presencia en el centro de votación se dio en medio de abucheos y consignas, mientras que ella defendió su gestión.
Fiscal general vota en la segunda vuelta del CANG para elegir magistrados
La jefa del MP, Consuelo Porras, busca una magistratura en la Corte de Constitucionalidad y se postuló ante el Consejo Superior Universitario de la Usac.
- por Nancy Alvarez
- 12:23, Feb 12 2026
