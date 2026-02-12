 Fiscal general vota en la segunda vuelta del CANG para elegir magistrados
Nacionales

Fiscal general vota en la segunda vuelta del CANG para elegir magistrados

La jefa del MP, Consuelo Porras, busca una magistratura en la Corte de Constitucionalidad y se postuló ante el Consejo Superior Universitario de la Usac.

La fiscal general, Consuelo Porras, vota el jueves 12 de febrero para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, vota el jueves 12 de febrero para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, acudió en horas de la mañana de este jueves 12 de febrero a emitir su voto para la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) e integrantes del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Su presencia en el centro de votación se dio en medio de abucheos y consignas, mientras que ella defendió su gestión.

