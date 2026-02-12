Medidas sustitutivas para el periodista José Rubén Zamora

El Juzgado Segundo Penal le otorgó medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora Marroquín dentro del segundo caso que se sigue en su contra. La audiencia se llevó a cabo este jueves, 12 de febrero, para definir la situación del fundador del diario El Periódico en este proceso.
La defensa solicitó que se permita seguir en libertad el proceso penal que enfrenta el sindicado, quien se encuentra desde julio de 2022, en un proceso que ha sido criticado ampliamente por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Zamora Marroquín indicó a periodistas antes de la audiencia que se encontraban con "expectativas moderadas" ya que "cualquier escenario es posible en Guatemala".
El periodista añadió que esperaba poder irse "a su casa" hoy mismo y dejar la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentra desde hace tres años y medio por lavado de dinero y obstrucción de la justicia, cargos que no han sido probados en su contra.
En tanto, tras conocer la resolución a su favor, aseguró sentirse "muy satisfecho". Recordó que ha tenido más tiempo en prisión que el debido y también ha experimentado tortura y presión psicológica.
"Es satisfactorio ver que hay señores jueces que son objetivos y ecuánimes. Eso debe alentar a todos. Ojalá que esa pudiese ser la tendencia dominante de la conciencia en el futuro. Nos hace falta que en estas elecciones de segundo grado ojalá pudiera haber ‘mesa limpia’ y ninguno de los que estén en un puesto pueda ser reelecto. Que se pueda oxigenar todas las Cortes, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral", añadió.
Sin definirse situación en otro caso
Hace una semana, Zamora Marroquín asistió a otra audiencia frente a la Corte Suprema de Justicia para solicitar su liberación, sin que a la fecha exista una deliberación al respecto.
La detención de Zamora Marroquín ha sido criticada ampliamente por organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que consideran que los cargos en su contra son "fabricados y espurios".
El arresto del periodista, ocurrido el 29 de julio de 2022, tuvo lugar cinco días después de lanzar fuertes señalamientos de corrupción en su medio, el extinto diario elPeriódico, contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y sus colaboradores más cercanos.
Zamora Marroquín añadió que no está al tanto de los detalles de una nueva demanda en su contra por supuestamente criticar a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7