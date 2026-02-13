Automovilista y motorista sufren violento choque en zona 3

Un brutal accidente de tránsito quedó registrado por una cámara de videovigilancia en la intersección de la 2a. avenida y 18 calle de la zona 3 capitalina. Según las imágenes, la conductora del vehículo liviano no respetó la señal de alto, justo cuando un motorista transitaba por la vía. El impacto lateral fue violento, proyectando al motociclista varios metros sobre la cinta asfáltica y dejando esparcidas partes de su vehículo por la calle.
Bomberos Voluntarios llegaron de inmediato al lugar del accidente, gracias a que la estación central se encuentra a pocas cuadras. El motorista, vecino de la zona 3, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios con múltiples traumas. Según testigos, aparentemente regresaba de dejar a su pareja en el trabajo cuando ocurrió el percance.
Tras la colisión, la conductora del automóvil continuó su marcha, aparentemente dándose a la fuga. Sin embargo, metros más adelante fue localizada con daños en la puerta y el vidrio trasero. Ella recibió atención de los bomberos en el lugar, y posteriormente agentes de la Policía Nacional Civil acudieron para levantar el informe correspondiente y determinar responsabilidades.
El video del accidente se ha difundido en redes sociales, generando alerta sobre la imprudencia al volante y el respeto a las señales de tránsito en la zona 3. Vecinos indicaron que el cruce es especialmente peligroso por la alta afluencia de motociclistas y peatones durante todo el día.
Se desconoce el estado de salud del motorista
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del motorista y si la automovilista fue trasladada a la Torre de Tribunales para solventar su situación legal. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Cuerpos de socorro expresaron que este incidente evidencia una vez más la importancia de respetar las normas de tránsito y las señales de alto, y alerta sobre los riesgos que enfrentan los motociclistas en la capital, quienes con frecuencia se ven involucrados en accidentes graves debido a la imprudencia de otros conductores y de ellos mismos.