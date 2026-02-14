Accidentes viales dejan un fallecido y tránsito lento

Agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informaron que durante la mañana de este sábado, (14/02/2026) ocurrieron varios accidentes de tránsito, entre ellos uno que dejó un fallecido en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico. La entidad precisó que uno de los carriles quedó cerrado en el área, para que las autoridades realicen las investigaciones y trámites de rigor.
Al lugar acudieron varios representantes de Provial para instalar señalización temporal y hacer las gestiones necesarias para administrar el tránsito, con el objetivo de evitar complicaciones en ambos sentidos de la vía.
Mientras tanto, el vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó una cuádruple colisión que dejó deja daños materiales, en la Avenida Petapa y 47 calle de la zona 12.
Montejo explicó que el percance involucró a un autobús, una motocicleta y dos vehículos particulares. Para evitar complicaciones en la circulación vial, agentes de la PMT de Guatemala acudieron al lugar para habilitar el tramo.
En otras noticias de accidentes: Automóvil queda volcado en el kilómetro 12.5 de la ruta a Muxbal.
Panel se accidenta en la zona 3 capitalina
Bomberos Voluntarios reportaron que un vehículo de transporte tipo panel volcó en la 2a. avenida y 20 calle de la zona 3 capitalina, por causas desconocidas. Paramédicos de la entidad brindaron asistencia prehospitalaria a un hombre que iba dentro del automotor.
El vocero de los rescatistas, Víctor Gómez, explicó que el lesionado fue identificado como Milton Rufino Meda, de 58 años, quien fue llevado a la emergencia del hospital de accidentes del seguro social.
Gómez comentó que el percance fue atendido por elementos de las compañías 100, 54 y de la estación central.
El comunicador también reportó que un picop cayó en una hondonada del kilómetro 97.8 de la carretera al Atlántico, en el área de San Cristóbal Acasagustlán, departamento de El Progreso. Pese a la fuerza del impacto, el chofer del vehículo de carga resultó ileso y no ameritó ningún traslado a hospital.
Finalmente, Amílcar Montejo reportó trabajos de losa en la 9a calle y 10a. avenida de la zona 1 capitalina, frente a parque Cristóbal Colón. En el área, los trabajadores de la comuna realizan rompimiento de concreto, porque la intervención era urgente por la demanda de vehículos durante días hábiles.