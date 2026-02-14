EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití

La representación de Estados Unidos (EE. UU.) en Guatemala publicó un mensaje en sus canales oficiales este sábado (14/02/2026) agradeciendo a Guatemala por su aporte en las misiones que cumplen integrantes del Ejército en Haití.
"Agradecemos a los hombres y mujeres valientes del Ejército de Guatemala por su respaldo a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití y el liderazgo del Gobierno de Guatemala, para impulsar la estabilidad en la región y hacer el hemisferio más seguro", destacó la sede diplomática.
La entidad añadió que "bajo el liderazgo del presidente, Donald Trump, EE. UU. fortalece alianzas para promover la seguridad en la región".
"¡Las pandillas no tienen lugar en nuestro hemisferio!", destacó el mensaje que estuvo acompañado de imágenes con soldados guatemaltecos que fueron destacados al citado país para las acciones de paz. El texto también estuvo acompañado por el eslogan "unidad por seguridad".
Misión de Guatemala en Haití
Las declaraciones de la embajada de EE. UU. en Guatemala se dieron en el marco de un nuevo envío de efectivos militares hacia la República de Haití. En ese contexto, el Ejército de Guatemala informó que la mañana de este sábado fueron despedidos los integrantes de la II Unidad de Policía Militar del Ejército de Guatemala, para la Fuerza de Represión ante Bandas, que será desplegada a la República de Haití.
Familiares, amigos y altos mandos de las fuerzas armadas despidieron a los militares que integran la segunda Unidad de Policía Militar del Ejército de Guatemala, precisaron.
Con honor y lealtad, nuestros soldados representan a Guatemala en el cumplimiento de esta importante misión internacional" subrayaron.
Números del apoyo a EE. UU. en 2025
Según datos de fuentes oficiales, el 5 de enero de 2025 un contingente militar de Guatemala llegó a Haití para apoyar en tareas de seguridad. En ese momento, el número de efectivos desplegados fue de 150, porque llegaron 75 soldados para sumarse al trabajo de 75 que ya estaban en el área.
Al momento de llegar a esa cantidad de soldados, en el área de la misión ya había al menos 400 policías kenianos de la fuerza multinacional, y ocho soldados salvadoreños.
Los datos desde ese país añaden que las pandillas dominan un 80 % de la ciudad de Puerto Príncipe, capital haitiana, y otras zonas.