 EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití
Nacionales

Fotos: EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití

La Embajada de EE. UU. en Guatemala resaltó el trabajo de los integrantes de las fuerzas armadas que trabajan en Haití.

Compartir:
Un nuevo contingente de militares guatemaltecos partió hacia Haití este sábado 14 de febrero de 2026., Ejército de Guatemala.
Un nuevo contingente de militares guatemaltecos partió hacia Haití este sábado 14 de febrero de 2026. / FOTO: Ejército de Guatemala.

La representación de Estados Unidos (EE. UU.) en Guatemala publicó un mensaje en sus canales oficiales este sábado (14/02/2026) agradeciendo a Guatemala por su aporte en las misiones que cumplen integrantes del Ejército en Haití.

"Agradecemos a los hombres y mujeres valientes del Ejército de Guatemala por su respaldo a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití y el liderazgo del Gobierno de Guatemala, para impulsar la estabilidad en la región y hacer el hemisferio más seguro", destacó la sede diplomática.

La entidad añadió que "bajo el liderazgo del presidente, Donald Trump, EE. UU. fortalece alianzas para promover la seguridad en la región".

"¡Las pandillas no tienen lugar en nuestro hemisferio!", destacó el mensaje que estuvo acompañado de imágenes con soldados guatemaltecos que fueron destacados al citado país para las acciones de paz. El texto también estuvo acompañado por el eslogan "unidad por seguridad".

Elección TSE: Comisión evalúa 178 expedientes

La Comisión de Postulación de magistrados del TSE están ponderando los méritos de cada profesional, de acuerdo con la tabla de gradación.

Misión de Guatemala en Haití

Las declaraciones de la embajada de EE. UU. en Guatemala se dieron en el marco de un nuevo envío de efectivos militares hacia la República de Haití. En ese contexto, el Ejército de Guatemala informó que la mañana de este sábado fueron despedidos los integrantes de la II Unidad de Policía Militar del Ejército de Guatemala, para la Fuerza de Represión ante Bandas, que será desplegada a la República de Haití.

Familiares, amigos y altos mandos de las fuerzas armadas despidieron a los militares que integran la segunda Unidad de Policía Militar del Ejército de Guatemala, precisaron.

Con honor y lealtad, nuestros soldados representan a Guatemala en el cumplimiento de esta importante misión internacional" subrayaron.

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití | Ejército de Guatemala

EE. UU. agradece apoyo de Guatemala por misiones en Haití / Ejército de Guatemala

Números del apoyo a EE. UU. en 2025

Según datos de fuentes oficiales, el 5 de enero de 2025 un contingente militar de Guatemala llegó a Haití para apoyar en tareas de seguridad. En ese momento, el número de efectivos desplegados fue de 150, porque llegaron 75 soldados para sumarse al trabajo de 75 que ya estaban en el área.

Al momento de llegar a esa cantidad de soldados, en el área de la misión ya había al menos 400 policías kenianos de la fuerza multinacional, y ocho soldados salvadoreños.

Los datos desde ese país añaden que las pandillas dominan un 80 % de la ciudad de Puerto Príncipe, capital haitiana, y otras zonas.

En Portada

Postuladora deja fuera a 59 aspirantes a magistrados del TSEt
Nacionales

Postuladora deja fuera a 59 aspirantes a magistrados del TSE

07:53 AM, Feb 14
Marquense confirma brote de salmonela en plantilla y cuerpo técnicot
Deportes

Marquense confirma brote de salmonela en plantilla y cuerpo técnico

07:05 AM, Feb 14
EE.UU. destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes t
Internacionales

EE.UU. destruye otra lancha en el Caribe y mata a tres tripulantes

08:07 AM, Feb 14
Famoso actor mexicano revela que el cáncer invadió su cerebrot
Farándula

Famoso actor mexicano revela que el cáncer invadió su cerebro

08:48 AM, Feb 14

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos