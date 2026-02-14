 Liberan secuestrada y capturan a dos presuntos plagiarios
Nacionales

Liberan a mujer secuestrada y capturan a dos presuntos plagiarios

Según la PNC, la víctima había solicitado un viaje tipo taxi, por medio de una aplicación de celular.

Los presuntos secuestradores fueron detenidos en el Periférico de la capital., PNC de Guatemala
Los presuntos secuestradores fueron detenidos en el Periférico de la capital. / FOTO: PNC de Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) desarrolló un operativo para liberar a una mujer secuestrada y capturó a dos supuestos responsables en la 24 avenida y Anillo Periférico de la zona 11 capitalina. La entidad de seguridad precisó que los dos apresados retenían, en contra de su voluntad, a una dama de 19 años que previamente había solicitado un viaje de taxi, por medio de una aplicación de celular.

La PNC indicó que los detenidos son un hombre y una mujer, a quienes definió como una pareja de secuestradores exprés. Para mantener en cautiverio a su víctima, la detenida desenfundó un arma y amenazó a la joven de muerte. 

Posteriormente, ambos se contactaron con familiares de la secuestrada, para exigir la suma de Q10 mil para su inmediata liberación.

Asimismo, los señalados amenazaban a los familiares de la secuestrada, advirtiendo que la entrega del dinero se debía ejecutar, para no eliminar físicamente a la afectada.

Operativo de liberación de la secuestrada

Tras recibir las alertas de la acción delictiva, la PNC dispuso sus unidades y agentes para dar seguimiento a las características del hecho. Los uniformados dieron seguimiento al caso, hasta localizar el vehículo, interceptado y rescatar a la víctima, sana y salva. 

De esa manera, los agentes lograron la captura de los criminales, a  quienes se les decomisó una pistola ilegal con una tolva y 30 municiones. Además, les incautaron el automóvil en el que llevaban secuestrada a la mujer.

Luego del operativo de liberación, los dos sospechosos detenidos fueron trasladados hacia la sede de la Torre de Tribunales de la capital, para que los apresados puedan conocer su situación legal y escuchar los motivos de su detención.

Según las fuerzas de seguridad, las acciones realizadas formaron parte de un procedimiento para neutralizar secuestros exprés, una modalidad de plagio en la que los delincuentes buscan retener a sus víctimas para obtener dinero de forma rápida.

