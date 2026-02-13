 OEA y UE denuncian "intimidación" en elecciones para la CC
Nacionales

OEA y UE denuncian "intimidación" en elecciones para la CC

El MP realizó un operativo en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde más de 30.000 abogados estaban convocados para elegir a un nuevo miembro de la Corte de Constitucionalidad.

Compartir:
MInisterio Público en el centro de votación del CANG. , Foto Omar Solís
MInisterio Público en el centro de votación del CANG. / FOTO: Foto Omar Solís

La elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) se vio ensombrecida por denuncias de intimidación y allanamientos, lo que provocó el rechazo de la comunidad internacional hacia las acciones del Ministerio Público (MP) durante la jornada de votación del pasado jueves 12 de febrero

La Fiscalía allanó el jueves la sede del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde más de 30.000 juristas estaban convocados para elegir a un nuevo miembro de la Corte de Constitucionalidad.

La Misión de Acompañamiento a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales 2026 de la Unión Europea (UE) denunció este viernes que el operativo ejecutado por la Fiscalía el 12 de febrero, que incluyó vigilancia intrusiva, cierre de centros de votación y un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad, alteró gravemente el desarrollo electoral.

En un comunicado, la Misión subrayó que estas actuaciones generaron "incertidumbre" y un "efecto intimidatorio evidente", además de restringir el acceso a la prensa, en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Por su parte, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó su "más enérgica condena" ante la intervención del Ministerio Público en el proceso de elección gremial para el máximo tribunal del país centroamericano.

Según la OEA, estas medidas de carácter coercitivo constituyen un "altísimo riesgo constitucional" al interferir con el ejercicio libre del sufragio y comprometer la independencia judicial.

A estas voces se sumó la coalición Alianza por las Reformas, integrada por 40 organizaciones civiles guatemaltecas, que denunció el uso del sistema penal como una herramienta para intentar incidir en los resultados del gremio profesional.

El proceso de renovación de la CC es vital para la estabilidad democrática de Guatemala, ya que este tribunal es el máximo intérprete de la Constitución. La elección actual ocurre en un clima de alta tensión entre el Ejecutivo de Bernardo Arévalo de León y una Fiscalía cuestionada internacionalmente.

A pesar de los incidentes, la abogada Astrid Lemus se impuso en las urnas del Colegio de Abogados y Notarios, en un evento que los observadores consideran una prueba de fuego para la integridad del sistema de justicia guatemalteco.

Estos comicios definieron a uno de los cinco magistrados que integrarán el tribunal. Los cuatro restantes serán designados en las próximas semanas por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, expresó su “indignación” ante lo ocurrido en los centros de votación del Colegio de Abogados y se refirió a las acciones de seguimiento tras los hechos.

Vía EFE

En Portada

MP investiga posible venta de plazas y traslados irregulares en hospitalt
Nacionales

MP investiga posible venta de plazas y traslados irregulares en hospital

04:41 PM, Feb 13
Esto se sabe sobre el siguiente rival de Selección de Guatemalat
Deportes

Esto se sabe sobre el siguiente rival de Selección de Guatemala

04:58 PM, Feb 13
Ciclismo: Team Hino presenta a su equipo continental t
Deportes

Ciclismo: Team Hino presenta a su equipo continental

02:17 PM, Feb 13
Agentes municipales son agredidos durante operativo en carril exclusivo del Transmetrot
Nacionales

Agentes municipales son agredidos durante operativo en carril exclusivo del Transmetro

03:30 PM, Feb 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos