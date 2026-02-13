El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió este viernes 13 de febrero a la situación que se generó ayer en los centros de votación habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para elegir a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). El Ministerio Público (MP) llevó a cabo diligencias en las que también participó personal de la Policía Nacional Civil (PNC).
Nacionales
Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, expresó su "indignación" ante lo ocurrido en los centros de votación del Colegio de Abogados y se refirió a las acciones de seguimiento tras los hechos.
- por Nancy Alvarez
- 09:14, Feb 13 2026
