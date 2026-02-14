 Reportan intercambio de disparos en la zona 7 capitalina
Nacionales

Reportan intercambio de disparos en la zona 7 capitalina

Autoridades explicaron que la balacera habría ocurrido entre integrantes de la DEIC de la PNC y presuntos terroristas.

Bomberos Voluntarios reportaron el traslado de tres heridos, desde la zona 7 hasta el San Juan de Dios., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios reportaron el traslado de tres heridos, desde la zona 7 hasta el San Juan de Dios. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se enfrentaron a presuntos a balazos con presuntos terroristas en la zona 7 capitalina. Bombeos Voluntarios confirmaron el ataque armado, ocurrido en la 36 calle y 34 avenida de la colonia Sakerty.

De manera preliminar, la PNC reportó un delincuente fallecido, "mientras que los investigadores se encuentran ilesos".

Asimismo, los rescatistas reportaron que estabilizaron y trasladaron a un total de tres personas con múltiples heridas de bala hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Los rescatistas coincidieron en señalar que un hombre quedó fallecido en el lugar.

La PNC confirmó que la balacera ocurrió cuando los agentes de la PNC realizaban operativos en las colonias Bethania y Sakerty de la zona 7. La entidad precisó que los uniformados buscaban puntos de narcomenudeo y cámaras de videovigilancia de estructuras criminales.

Liberan a mujer secuestrada y capturan a dos presuntos plagiarios

Según la PNC, la víctima había solicitado un viaje tipo taxi, por medio de una aplicación de celular.

Baja confirmada en la balacera

Según un reporte preliminar, cuando los investigadores fueron detectados por los grupos criminales se originó la balacera. La entidad indicó que los presuntos pandilleros se enfrentaron a la PNC, que dio de baja a uno de los integrantes de la Mara Salvatrucha; asimismo, otros tres quedaron heridos.

"La PNC está protegiendo a los ciudadanos, y de ser necesario, dará de baja a cualquier delincuente que se enfrente a las autoridades", subrayaron.

Asaltante hiere a motorista en la calzada Roosevelt

Mientras tanto, la Calzada Roosevelt y 26 avenida de la zona 11 fue escenario de otro ataque armado en el que un hombre, de 32 años de edad, resultó herido de bala.

Los rescatistas indicaron que el afectado por el ataque armado se conducía en una motocicleta y fue víctima de un asalto. Tras despojarlo de su motocicleta, los agresores le ocasionan una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, explicaron Bomberos Municipales.

