Accidente de tránsito deja un fallecido en calzada Roosevelt

Los cuerpos de rescate reportaron que durante la madrugada de este domingo (15/02/2026) ocurrieron varios accidentes de tránsito, y que en dos de ellos hubo víctimas mortales. Bomberos Voluntarios indicaron que uno de los percances ocurrió en la Calzada Roosevelt y 7ª. avenida de la zona 7 capitalina.
Mientras tanto, un segundo incidente cobró la vida de un motorista en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle. En ese percance, las autoridades de tránsito ya confirmaron que el área quedó liberada tras las investigaciones del Ministerio Público (MP).
Sin embargo, en el percance de la Calzada Roosevelt, autoridades acordonaron el área, en espera de la llegada de los peritos del MP para las primeras diligencias. Por este accidente de tránsito, las autoridades recomendaron precauciones al transitar en el lugar, debido a un cierre en el área del accidente de tránsito.
Una tercera víctima mortal dejó un accidente de tránsito en el kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico, (ruta CA-9). Bomberos Voluntarios narraron que, durante la madrugada, un hombre que se movilizaba en motocicleta se accidentó y al ser evaluado ya no presentaba signos vitales.
En su diagnóstico, los paramédicos indicaron que el motorista, que no fue identificado, presentaba politraumatismo a causa de las heridas y golpes que sufrió. El cuerpo del fallecido quedó tendido frente a un complejo comercial del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.
En otras noticias: Durante el sábado, autoridades y cuerpos de socorro reportaron accidentes de tránsito en distintos sectores, con saldo de un motorista fallecido.
Accidentes nocturnos en la capital
Mientras tanto, autoridades de tránsito reportaron que en la Calzada Roosevelt, frente al antiguo Cine El Trébol, un motorista se accidentó durante la noche del sábado. El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, indicó que en el lugar un motorista chocó contra la parte trasera de una camioneta.
Como resultado del choque, la motocicleta prendió en llamas y el motorista fue llevado a un centro asistencial en estado delicado, donde lamentablemente falleció. Además de atender a la víctima, los rescatistas hicieron las gestiones para apagar las llamas en el lugar del incidente.
La rápida intervención de los rescatistas impidió que las llamas de la motocicleta también incendiaran el carro contra el que chocó.
Accidentes en los departamentos
En el caserío Santa Rosalía, del municipio de El Tumbador, departamento de San Marcos, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron un accidente de motocicleta. Rescatistas de la estación de El Tumbador atendieron el accidente y confirmaron un herido que fue llevado a un hospital a bordo de la ambulancia AD-161.
Los paramédicos dieron atención prehospitalaria al afectado, previo al traslado hacia el centro asistencial.