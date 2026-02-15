 Combaten incendio de grandes proporciones en Sumpango
Nacionales

Combaten incendio de grandes proporciones en Sumpango

Los cuerpos de socorro suman dos días de trabajo para apagar el siniestro forestal de la aldea Las Flores, Sumpango.

Los cuerpos de rescate informaron que el incendio se inició el pasado sábado., Bomberos Municipales Departamentales.
Los cuerpos de rescate informaron que el incendio se inició el pasado sábado. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron este domingo (15/02/2026) que trabajan en un incendio forestal de grandes proporciones, desde la tarde y noche del sábado pasado en la aldea Las Flores, municipio de Sumpango, departamento de Sacatepéquez.

La entidad de rescatistas informó que elementos bomberiles de las estaciones de Sumpango, Sacatepéquez, de El Tejar, Chimaltenango, trabajan por segundo día en el área del siniestro.

Para controlar el incendio en Sumpango, los integrantes de este cuerpo de emergencias utilizan varias herramientas manuales y mochilas de agua para el proceso de controlar y liquidar el siniestro.

En imágenes compartidas por este cuerpo de rescate, se pudo constatar que las llamas están siendo combatidas desde el sábado por la noche. Según medios locales, las llamas avanzaron rápidamente dura te la tarde del pasado sábado.

Accidente de tránsito deja un fallecido en calzada Roosevelt

Autoridades también liberan el paso en la calzada Aguilar Batres y 37 calle, donde un motorista falleció en otro percance.

Detalles del incendio forestal en Sumpango

Medios locales indicaron que el siniestro "presenta comportamiento activo, con propagación superficial favorecida por la topografía, carga de material combustible vegetal y condiciones ambientales predominantes en el área".

Rescatistas añadieron que "las operaciones se desarrollan bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), estableciendo divisiones tácticas para el control de flancos, ejecución de ataque directo e indirecto, con protección de puntos estratégicos.

Según los rescatistas, en el lugar ya se cuentan con apoyo interinstitucional de entidades que disponen de personal especializado en combate forestal. Entre las instituciones participantes están Conred, Policía Municipal de Sumpango y personas particulares.

"El objetivo principal de las operaciones es preservar la vida, proteger los recursos naturales y evitar la propagación del incendio hacia áreas habitadas", comunicaron rescatistas de Sumpango Sacatepéquez.

Según datos compartidos por Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, durante la temporada de incendios de 2026 se han registrado 276 eventos, de los cuales 166 han sido forestales. La entidad indicó que los tres departamentos más afectados son Guatemala, Quiché y Sacatepéquez.

