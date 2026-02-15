 Da positivo en prueba de alcoholemia y le emiten esta multa
Nacionales

Da positivo a prueba de alcoholemia y le emiten esta multa

Tras protagonizar una colisión, una conductora dio positivo a la prueba de alcoholemia y esta fue la multa que le impusieron las autoridades.

La prueba de alcoholemia dio positivo, tras un accidente en el Puente de El Trébol., Captura de pantalla.
La prueba de alcoholemia dio positivo, tras un accidente en el Puente de El Trébol. / FOTO: Captura de pantalla.

Autoridades de tránsito reportaron una colisión durante la tarde de este domingo (15/02/2026) en el Puente de El Trébol, zona 3 capitalina; tras el incidente, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) realizaron un procedimiento de alcoholemia y una de las conductoras involucradas dio positivo.

En ese contexto, el director de comunicación socia de EMETRA, Amílcar Montejo, anunció que la implicada se hizo acreedora a una multa de Q5 mil. El comunicador explicó que al lugar del accidente acudieron bomberos, agentes de la Policía Nacional Civil y autoridades de tránsito.

Cabe resaltar que los cuerpos de rescate que atendieron esta emergencia no reportaron personas heridas. En tanto, las autoridades realizaron las gestiones necesarias para realizar las maniobras que permitiera habilitar el tramo del suceso, reduciendo riesgo.

Montejo también informó que atendieron otro accidente de tránsito en la Avenida Bolívar y 35 calle de la zona 3 capitalina. Este incidente tampoco dejó personas heridas, solo daños en el baúl de un carro negro con placas particulares.

En otras noticias: Erradican matas de marihuana valoradas en más de Q3 millones

Erradican matas de marihuana valoradas en más de Q3 millones

Según las autoridades, la plantación de la droga fue encontrada en el paraje Pacorral, de la aldea Pamaría en Totonicapán.

Otros accidentes en la Ciudad de Guatemala

Montejo también compartió que a un conductor "se le deslizó la motocicleta y quedó herido". Ese accidente ocurrió en el viaducto del Reloj de Flores.

Agentes de la PMT coordinaron bomberos de inmediato, pero el afectado "no fue identificado". Las autoridades de tránsito hicieron coordinaciones con las fuerzas de seguridad, según establece el protocolo cuando hay lesionados, notificó Montejo.

Mientras tanto, el vocero de EMETRA agregó que durante este domingo no se presentaron inconvenientes en el área comercial de la carretera al Atlántico. "Desde el puente Belice hasta el puente Mariscal, en zona 17, sin inconvenientes", describió.

Montejo pidió a los choferes estar "atentos por circulación ligera" en este lugar.

Además, las autoridades reportaron un peatón atropellado en la 1a. calle y 20 avenida de la zona 6. El afectado fue auxiliado por el Cuerpo de Bomberos Municipales, informó Montejo.

