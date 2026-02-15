Quedan ligados a proceso penal dos presuntos secuestradores

Tras la primera audiencia desarrollada en la Torre de Tribunales, un juzgado de turno decidió ligar a proceso penal a dos personas acusadas de ser secuestradores. Los señalados fueron detenidos por la PNC luego de intentar realizar un plagio contra una mujer de 19 años; ambos fueron detenidos en el Anillo Periférico.
Según los reportes policiales, los detenidos son un hombre y una mujer que captaron a su víctima por medio de una aplicación de transporte tipo taxi. En el parte policial, los uniformados consignaron que la víctima fue amedrentada con arma de fuego por parte de la acompañante del supuesto taxista.
Los presuntos secuestradores fueron denunciados porque exigían la cantidad de Q10 mil para liberar a su víctima, pero fueron copados por agentes policiales quienes los sorprendieron en el Anillo Periférico con la víctima dentro de un vehículo negro.
Del operativo de rescate aparecieron varios videos compartidos por vecinos, quienes captaron los momentos exactos en que la PNC accionó para liberar a la víctima. Tras el procedimiento, las autoridades confirmaron que la mujer había sido recuperada sana y salva.
Así fue la captura de los presuntos secuestradores
Al momento de la captura, la PNC únicamente identificó a los presuntos secuestradores como Hernal "N", de 21 años y de Alba "N", 38. Según la PNC, la familia denunció el plagio por lo que los agentes de turno dieron seguimiento al caso, hasta localizar el vehículo.
Tras la identificación del carro, los uniformados lo interceptaron para rescatar a la víctima, sana y salva, logrando la captura de los criminales.
Ambos detenidos fueron llevados a la Torre de Tribunales, en donde ahora las autoridades programarán el resto de audiencias y darán un plazo estimado al Ministerio Público para que profundice en las investigaciones.
Cabe resaltar que, de este hecho, varios videos fueron captados por vecinos y viralizados en internet, en el momento de la captura.