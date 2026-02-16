PNC mantiene acciones preventivas en distintas zonas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes, 16 de febrero, se mantiene una serie de acciones preventivas en distintas zonas con el objetivo de fortalecer la seguridad. Esto se realiza en el último día de vigencia del Estado de Sitio decretado por el Gobierno a nivel nacional para combatir a grupos criminales.
De acuerdo con el subcomisario Jorge Aguilar, vocero de la institución, los equipos fueron desplegados a diferentes puntos, entre estos, la 32 avenida y calzada Mateo Flores, zona 7.
"En este lugar, muchas personas han denunciado actividades de individuos que se conducen a bordo de motocicletas y toman por asalto a otros ciudadanos guatemaltecos", explicó.
También hay operativos en la 34 avenida de la calzada Roosevelt y en la zona 3, en el área perimetral del Barrio el Gallito, así como en la zona 18 capitalina. En estos sectores generalmente se presenta alta afluencia vehicular y se ha tenido impacto de robos, otros hechos delincuenciales y operación de pandillas.
Aguilar explicó que la ciudadanía ha estado denunciando acciones ilícitas, por lo que la PNC sigue respondiendo "a los buenos guatemaltecos" con este tipo de actividades de prevención y operatividad en distintas áreas de Guatemala.
Impacto en el tránsito
Debido a los puestos de verificación a cargo de las fuerzas de seguridad, hay cierres vehiculares parciales en distintos puntos, incluida la calzada Roosevelt. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, señaló que hay reducción de carriles en el tramo yendo de Mixco hacia Guatemala.
"Están pidiéndoles solvencia a conductores de motocicletas con placas tapadas o sin placas, vehículos con placas ocultas o alteradas. Siga denunciando al teléfono 110 por el incumplimiento a las normativas viales", expresó Amílcar Montejo, vocero de la institución.
Guatemala dejará el estado de sitio y pasará a estado de prevención
El presidente Bernardo Arévalo de León anunció anoche que el país pasará de un estado de sitio a un estado de prevención a partir de este martes, 17 de febrero, mientras continúan con operativos para garantizar la seguridad de la población.
La decisión del mandatario fue informada en cadena nacional de cara al final del estado de sitio que había impuesto hace un mes por el asesinato de 11 policías a manos de supuestos pandilleros.
Arévalo de León dijo que el Gobierno continuará con "el control de las cárceles" y "la implementación de operativos" en conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ejército guatemalteco, tal y como ha sucedido durante los últimos 30 días.
"Ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos", agregó el gobernante, quien estuvo acompañado en su mensaje por el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda Sandoval.
El estado de sitio es la penúltima disposición en la gradación de la Ley del Orden Público guatemalteco, mientras que el estado de prevención es la antepenúltima opción y limita las manifestación, además de avalar la disolución de las mismas.