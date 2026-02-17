 Incendio consume bodega en Villa Nueva
Nacionales

Incendio consume bodega en Villa Nueva

Las autoridades de tránsito pidieron a los usuarios tomar precauciones por cierres en el perímetro.

El incendio consume una bodega en Villa Nueva., PMT de Villa Nueva
El incendio consume una bodega en Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Un incendio de grandes proporciones se registra este martes 17 de febrero en una bodega ubicada en la 5ª avenida y 5ª calle, área "La Joyita", zona 6 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Las unidades de emergencia trabajan en el lugar, por lo que se implementó un cierre vehicular en los alrededores.

Las columnas de humo que se observaban desde distintos puntos del centro de la localidad alertaron a los vecinos, que de inmediato se comunicaron con los cuerpos de socorro para solicitar el apoyo correspondiente

Los Bomberos Voluntarios trasladaron varias unidades contra incendios y de abastecimiento para trabajar en este punto. Las acciones están a cargo de miembros de diferentes compañías aledañas.

"Varios elementos se encuentran laborando en esta bodega donde se almacena chatarra que ha sido incendiada. Se trabaja para evitar que el fuego se siga propagando a lugares cercanos", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.

Cierre vehicular

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, explicó que debido a las labores que están en desarrollo en La Joyita, se implementó un cierre vehicular en el perímetro del inmueble incendiado.

"Pedimos precaución a los usuarios. Por favor, ceda el paso a las unidades de emergencia que atienden el incendio estructural que alarma a los vecinos y afecta la visibilidad cerca de la calzada Concepción", dijo la funcionaria.

Asimismo, hizo un llamado a los vecinos a no acercarse al lugar afectado, ya que hay material inflamable y existe riesgo.

