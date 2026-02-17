 Mujer fallece tras incendio en vivienda en Santiago Sacatepéquez
Nacionales

Mujer fallece tras incendio en vivienda en Santiago Sacatepéquez

El hecho ocurrió en el callejón Santo Domingo.

Compartir:
El incendio se registró en una vivienda en Santiago Sacatepéquez., Bomberos Municipales Departamentales
El incendio se registró en una vivienda en Santiago Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Entre horas de la noche del lunes 16 y la madrugada de este martes 17 de febrero se produjo un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el callejón Santo Domingo, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Santiago Sacatepéquez, a bordo de las unidades AD-154 y BD-27, acudieron al lugar y trabajaron para sofocar las llamas.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que entre los escombros se localizó a una mujer fallecida calcinada, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.

En Portada

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establecet
Nacionales

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establece

06:44 AM, Feb 17
Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipot
Deportes

Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipo

07:12 AM, Feb 17
Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capitalt
Nacionales

Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capital

06:20 AM, Feb 17
¿Qué países no celebran el Carnaval? t
Internacionales

¿Qué países no celebran el Carnaval?

12:11 AM, Feb 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos