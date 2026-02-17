Mujer fallece tras incendio en vivienda en Santiago Sacatepéquez

Entre horas de la noche del lunes 16 y la madrugada de este martes 17 de febrero se produjo un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el callejón Santo Domingo, en el municipio de Santiago Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez.
Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Santiago Sacatepéquez, a bordo de las unidades AD-154 y BD-27, acudieron al lugar y trabajaron para sofocar las llamas.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que entre los escombros se localizó a una mujer fallecida calcinada, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.