Motorista atropella a mujer en Sumpango

Un video captado por una cámara de seguridad en Sumpango, Sacatepéquez, muestra el instante exacto en que un motorista pierde el control de su vehículo y atropella a una mujer que caminaba tranquilamente junto a otra por la orilla de la calle.
En las imágenes se observa la calma del sector, con las dos peatones avanzando a un costado de la vía. De manera repentina, aparece el motorista a excesiva de velocidad, descontrolado, desplazándose precisamente por la orilla, donde impacta a una de las mujeres. Tras el choque, la víctima cae al pavimento mientras el motociclista derrapa y se arrastra varios metros junto a su vehículo.
Vecinos que escucharon el accidente acudieron inmediatamente para brindar auxilio. En el video se puede ver cómo la mujer intenta incorporarse, mientras que el motorista queda inconsciente al lado de su motocicleta. Según medios locales, ambos fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial con múltiples lesiones.
Motoristas se accidentan en zona 6
Este caso se suma a otros incidentes recientes registrados por cámaras de seguridad en el país. En las últimas horas, se viralizó un video de un accidente en la 10ª calle y 17 avenida, zona 6, en el que dos motociclistas que no respetaron la señal de alto colisionaron con otro motorista que tenía la vía libre.
El impacto provocó que las tres personas cayeran al pavimento; los ocupantes de la moto que ignoró la señal fueron los más afectados, mientras que el otro motorista logró levantarse y retirar su vehículo.
En dicho accidente se destaca la ausencia de casco de seguridad entre los involucrados y la falta de presencia inmediata de autoridades de tránsito, lo que genera preocupación sobre la seguridad vial y la prevención de accidentes en Guatemala.