Violento choque entre motoristas en zona 6

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que se produjo un aparatoso accidente de tránsito en la 10ª calle y 17 avenida, zona 6, protagonizado por los tripulantes de dos motocicletas.
En las imágenes se observa el instante en que dos sujetos que se conducían en una motocicleta no respetan la señal de alto e ingresan a la intersección, donde terminan impactando contra otro motorista que circulaba con la vía libre. El choque fue directo y provocó que las tres personas salieran expulsadas y cayeran sobre la cinta asfáltica.
Según se aprecia en la grabación, los ocupantes de la motocicleta que irrespetó la señal fueron quienes se llevaron la peor parte del impacto, quedando tendidos en el pavimento por varios segundos. En contraste, el motorista que tenía la vía logra ponerse de pie, levanta su motocicleta y aparentemente se retira del lugar, mientras los otros dos permanecen en el suelo.
Vecinos que presenciaron el accidente corrieron para auxiliar a los lesionados ante la ausencia de autoridades de tránsito en el sector. Hasta el momento se desconoce si alguno de los heridos requirió traslado a un centro asistencial. Un aspecto que ha generado preocupación es que ninguno de los involucrados portaba casco de seguridad.
Sanción por no portar casco de seguridad
El artículo 184 de la Ley y Reglamento de Tránsito establece una sanción de Q500 para los conductores de motocicletas y sus acompañantes que no utilicen casco protector.
Datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET) de la Policía Nacional Civil indican que el 58% de los motoristas —seis de cada diez— no usan casco a nivel nacional, cifra que en departamentos puede elevarse hasta el 70%.
Autoridades reiteran que el uso del casco puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un accidente, o entre una recuperación favorable y lesiones graves como fracturas craneales, daño neurológico o pérdida de la visión.