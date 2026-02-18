 Detienen a señalado de asaltar a pasajeros del Transmetro
Nacionales

Detienen a señalado de asaltar a pasajeros del Transmetro

El operativo se llevó a cabo en la zona 1 capitalina.

El sospechoso fue trasladado por los agentes policiales a la Torre de Tribunales., PNC
El sospechoso fue trasladado por los agentes policiales a la Torre de Tribunales. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad reportaron que en horas de la noche del martes, 17 de febrero, fue capturado un hombre señalado de cometer asaltos. El operativo se llevó a cabo en la 8ª avenida y 12 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo de 20 años de edad sería el presunto responsable de despojar de sus teléfonos celulares a dos jóvenes mujeres que esperaban turno para subir a una unidad de transporte de pasajeros.

"Esta persona fue sorprendida por un grupo de usuarios del Transmetro que hacían fila para abordar el transporte colectivo cuando despojaba de sus pertenencias a sus víctimas", explicó un portavoz policial.

Agregó que fueron los ciudadanos quienes lo entregaron a la PNC, que efectuó la consignación al Juzgado de Turno con el acompañamiento de algunas de las víctimas para fortalecer el caso.

