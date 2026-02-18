Hombre muere por ataque armado en zona 5

Un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 18 de febrero, dejó como saldo una persona fallecida. El incidente ocurrió en la 23 calle y 13 avenida "B" de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, en los primeros momentos de este día se recibieron reportes en su centro de llamadas con respecto a detonaciones de proyectil de arma de fuego que se habían escuchado en el sector. Se mencionaba que podía haber alguna víctima de este incidente, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre herido y en estado inconsciente. Permanecía sobre una banqueta, a un costado de unas motocicletas que estaban estacionadas.
"El paciente presentaba múltiples heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. A la evaluación correspondiente, se determinó que carecía de signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades para los trámites de rigor", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que, hasta el momento, el fallecido no ha podido ser identificado. Solamente se conoció que tenía aproximadamente 35 años y vestía pantalón de lona gris, playera y sudadero negro y tenis cafés.
Al lugar de los hechos se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y coordinar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.