MP se pronuncia por el proceso contra Jorge Serrano Elías

El Ministerio Público (MP), se pronunció luego que este miércoles 18 de febrero, se dio a conocer que el juez "B" del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, resolvió anular las órdenes de captura giradas en contra del expresidente Jorge Antonio Serrano Elías,
El MP señaló que por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, en ningún momento ha faltado a su deber de ejercer la acción penal pública. "Es totalmente falsa toda información que señale o insinúe inactividad por parte de la Fiscalía en relación con las resoluciones emitidas por el juez Fredy Orellana.
La Fiscalía indicó que desde 1993 (año en el que fueron emitidas), las órdenes de aprehensión en contra de Serrano Elías fueron reiteradas anualmente, logrando la Fiscalía que, el 05 de marzo de 2024, dicha persona fuera declarada en rebeldía. Posteriormente, luego de que el juez sexto se excusara de seguir conociendo el caso, el 08 de octubre de 2025 la Sala de Apelaciones designó al juez Fredy Raúl Orellana Letona para continuar conociendo el proceso.
"El pasado 05 de enero de 2026, dicho juez, sin brindar audiencia a las partes y con base en una solicitud escrita presentada por la defensa técnica del sindicado, declaró con lugar una actividad procesal defectuosa y, en consecuencia, revocó las órdenes de aprehensión vigentes. Esta resolución fue notificada el 06 de enero a la Fiscalía, la cual inmediatamente interpuso recurso de reposición contra lo resuelto, el cual fue rechazado. Derivado de estas actuaciones, el 03 de febrero de 2026 el Ministerio Público interpuso un amparo, el cual aún se encuentra pendiente de resolución.", señaló la Fiscalía.
El MP indicó que también presentó recusación contra el juez Orellana, la cual fue rechazada por el juez sin siquiera admitirla a trámite, por lo que el Ministerio Público interpuso apelación, la cual fue resuelta en el mismo sentido.
Posteriormente, a finales de enero se presentó una segunda recusación, que también fue rechazada in limine por el juzgador, ante lo cual se planteó actividad procesal defectuosa. Ésta fue declarada también sin lugar. En virtud de estas acciones, actualmente la fiscalía analiza la posibilidad de presentar un segundo amparo.
El Ministerio Público reiteró que ha hecho uso de todos los recursos de impugnación con el propósito de revertir esta resolución, y continuará buscando la rectificación de estas actuaciones, indicó.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.