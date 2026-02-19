Aeronáutica anuncia intervención judicial del parqueo del aeropuerto La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este jueves, 19 de febrero, que se dio cumplimiento a la resolución del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil, por lo que se notificó la intervención del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Según detalló en un comunicado, la medida se aplicó tomando en cuenta que esta área permanece "ocupada" por la entidad Cocvisa y, tras más de 10 años, la situación persiste sin que exista un contrato vigente y con una deuda acumulada que asciende a más de Q30 millones.
La entidad explicó que la intervención tiene por objeto fiscalizar los ingresos, por lo que un interventor judicial se encargará de supervisar este tema y destinará los fondos para el cumplimiento de los pagos pendientes a favor de la DGAC para garantizar el registro y fiscalización.
Asimismo, se revisarán los subarrendamientos "ilegales" de cajeros, comercios, bodegas y locales comerciales instalados sin autorización.
La Dirección manifestó que de esta forma se busca cesar "el abuso" existente, así que se estaría deteniendo temporalmente el lucro de una entidad privada que utilizaba los recursos públicos, incluyendo el consumo de energía eléctrica del aeropuerto sin pago alguno, hasta que el juez dicte la sentencia para desocupar y recuperar el bien inmueble propiedad del Estado.