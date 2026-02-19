Joven desaparecido es hallado sin vida en zona 25

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que el cuarto cuerpo, de los 12 ingresados entre el jueves 18 y el domingo 22 de diciembre 2025, logró ser identificado luego de concluir una serie de procedimientos.
De acuerdo con el informe emitido por la institución, se trata de Gerson Lorenzo Pórix Pérez, de 28 años, quien fue trasladado a la morgue en estado de putrefacción después de haber sido encontrado en el kilómetro 14, sector de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala.
En el dictamen médico legal consta que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.
Joven desaparecido
Según publicaciones en redes sociales, la víctima era buscada por sus familiares desde el 9 de diciembre de 2025.
Los familiares difundieron información desde entonces solicitando a la población en general su apoyo para poder ubicarlo, pues señalaban que desconocían su paradero y estaban preocupados por su bienestar.
En los mensajes publicados señalaban que Gerson Pórix salió a trabajar "a primera hora del día"; sin embargo, nunca regreso. Desde entonces, no habían tenido datos de su situación hasta ahora, dos meses después, cuando se confirmó su fallecimiento.
Hallazgo de los cuerpos
Entre el jueves 18 y domingo 21 de diciembre, Bomberos Voluntarios con el apoyo de la Unidad Canina de la Brigada de Rescate, localizaron 12 cuerpos envueltos en sábanas en el kilómetro 14.5 carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala;
El domingo 21 de diciembre, Edgar Sáenz de Bomberos Voluntarios, manifestó que conforme se van encontrando cuerpos, el tiempo va a ser un poco más complicado. "La unidad canina es una parte vital para nosotros dentro de la institución. y hoy por hoy está demostrando la capacidad de nuestros binomios que vienen a trabajar aquí al lugar", indicó.
Los cuerpos localizados en el área se encontraban avanzado estado de putrefacción, por lo que no fue posible identificar a las víctimas en el momento, y permanecen en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el proceso de identificación
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7