 Joven desaparecido es hallado sin vida en zona 25
Nacionales

Joven reportado desaparecido es encontrado sin vida en zona 25

Se identificó a Gerson Pórix entre los 12 cuerpos hallados a finales de 2025 en la ruta de Santa Lucía Los Ocotes.

Compartir:
ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que el cuarto cuerpo, de los 12 ingresados entre el jueves 18 y el domingo 22 de diciembre 2025, logró ser identificado luego de concluir una serie de procedimientos.

De acuerdo con el informe emitido por la institución, se trata de Gerson Lorenzo Pórix Pérez, de 28 años, quien fue trasladado a la morgue en estado de putrefacción después de haber sido encontrado en el kilómetro 14, sector de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala.

En el dictamen médico legal consta que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

Joven desaparecido

Según publicaciones en redes sociales, la víctima era buscada por sus familiares desde el 9 de diciembre de 2025.

Los familiares difundieron información desde entonces solicitando a la población en general su apoyo para poder ubicarlo, pues señalaban que desconocían su paradero y estaban preocupados por su bienestar.

En los mensajes publicados señalaban que Gerson Pórix salió a trabajar "a primera hora del día"; sin embargo, nunca regreso. Desde entonces, no habían tenido datos de su situación hasta ahora, dos meses después, cuando se confirmó su fallecimiento.

Hallazgo de los cuerpos

Entre el jueves 18 y domingo 21 de diciembre, Bomberos Voluntarios con el apoyo de la Unidad Canina de la Brigada de Rescate, localizaron 12 cuerpos envueltos en sábanas en el kilómetro 14.5 carretera que conduce hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala;

El domingo 21 de diciembre, Edgar Sáenz de Bomberos Voluntarios, manifestó que conforme se van encontrando cuerpos, el tiempo va a ser un poco más complicado. "La unidad canina es una parte vital para nosotros dentro de la institución. y hoy por hoy está demostrando la capacidad de nuestros binomios que vienen a trabajar aquí al lugar", indicó.

Los cuerpos localizados en el área se encontraban avanzado estado de putrefacción, por lo que no fue posible identificar a las víctimas en el momento, y permanecen en la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el proceso de identificación

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimoniot
Deportes

Quirós confirma fin de relación tres días después de pedir matrimonio

08:26 AM, Feb 19
CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

CSJ publica convocatoria para elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad

07:22 AM, Feb 19
Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos IIIt
Internacionales

Arrestan al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

07:51 AM, Feb 19

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadPNCSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos