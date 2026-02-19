Eurodiputados realizan visita a Guatemala

Una delegación de eurodiputados visita Guatemala en un momento crucial, donde se decidirán nuevas autoridades judiciales y electorales, fundamentales para la democracia del país. Entre sus objetivos se encuentran sostener una serie de encuentros oficiales y analizar la coyuntura institucional actual del país.
La comitiva mantiene conversaciones con distintos niveles del gobierno nacional, incluyendo al presidente Bernardo Arévalo, el canciller Carlos Ramiro Martínez y el ministro de Interior Marco Villeda. De esta manera busca intercambiar perspectivas sobre la situación política actual, la transición democrática y los desafíos institucionales que enfrenta Guatemala.
Además de los funcionarios del Ejecutivo, los eurodiputados se han reunido con congresistas y autoridades de la Corte Suprema de Justicia, para de esta manera obtener un panorama detallado sobre el estado de las reformas judiciales y los desafíos en materia de justicia y derechos fundamentales.
La referida delegación es encabezada por Diana Riba, quien este jueves 19 de febrero brindó detalles de la visita durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
La diputada señaló que 48 horas en Guatemala "son muy intensas" y dan para muchísimas reuniones y auditar este momento que vive el país, que describió como "tan intenso", con las elecciones de segundo grado en un año, que mencionó es algo que ocurre aproximadamente cada 50 años, donde se renuevan las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, entre otras entidades.
"Hemos tenido reuniones muy intensas para acompañar. Porque, al final, acompañamos. Esta misión es de respuestas para proteger y fortalecer, no solo la democracia, sino el Estado de Derecho y el orden constitucional en Guatemala, porque han sido muy intensos y están siendo de mucha ayuda para las dos partes estas relaciones diplomáticas que ejercen las instituciones europeas dentro de la región", dijo.
Agregó que han conversado con el presidente, ministros, sociedad civil, sector empresarial y Corte Suprema de Justicia para abordar la coyuntura nacional, con impacto no solo en la renovación del poder judicial, sino en el hecho de poder avanzar hacia una democracia jurídicamente más fuerte. Según sus palabras, Guatemala también se juega las siguientes elecciones generales, por lo tanto, se ha dado un mensaje también de esperanza.
"Cuando decimos que queremos reforzar la seguridad jurídica lo hacemos no solo para la democracia, también para seguridad de la población. Por ejemplo, para la seguridad en inversiones o el crecimiento económico. Es un pilar muy fuerte la seguridad jurídica en el desarrollo de todas las demás políticas que tiene cualquier país", expuso.
Guatemala, muy importante para la región
La entrevistada señaló que lo que se vive en Guatemala es histórico y hay un interés porque es un tema importante también para la región. En su opinión, el papel que juega el país se relaciona con aspectos de estabilidad y de avanzar hacia modelos de refuerzo democrático.
Es por ello que han sostenido estas reuniones específicas, algunas de las cuales describió como "muy protocolarios", pero en otras señaló que han podido profundizar más en el contenido.
"Pero, yo creo que lo que es importante es que estos espacios de diálogo existan y no siempre es posible hacerlo, por lo que yo agradezco muchísimo a todos los agentes, también a la Suprema Corte que nos invitaron a tener un diálogo franco y honesto y que escuchen cómo la comunidad internacional está viendo este momento histórico y que empujamos, no nos gusta solo dar la crítica, sino con la esperanza de hacer los pasos correctos para estabilizar un país que tanto lo merece", manifestó Riba.
En general, sobre estos diálogos que han podido sostener, la diputada consideró que más allá de las preocupaciones que existen y las amenazas que se han advertido, el mensaje que se quiere trasladar desde la UE es que hay una vía en todo este proceso que puede ayudar muchísimo a la readecuación y a la seguridad jurídica en la que se puede trabajar.
Espera que "la balanza se decante" por candidatos idóneos
Acerca de pronunciamientos que han surgido sobre la integración de la nómina del TSE y el hecho de que incluiría a personas señaladas y hasta con sanciones internacionales, la entrevistada mencionó que es importante el tema de las referidas sanciones porque ayudan a ser más transparentes y saber los perfiles de quienes están en las listas.
Pero, en medio de este escenario, Riba consideró que se debe tomar en cuenta el mensaje de esperanza, porque en la lista de candidatos también hay gente muy capacitada para reforzar la seguridad jurídica que tanto necesita el poder judicial en Guatemala. Por ello, aseguró que espera que "la balanza se decante" para estas personalidades que pueden representar el estado de derecho, que consideró "tan necesario", y que no haya más persecuciones políticas y no persista un contexto judicial con ciertas prácticas.