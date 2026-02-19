Investigación en Alta Verapaz: Muerte de Dos Niños

Las autoridades le dan seguimiento a un caso ocurrido recientemente en la aldea Mamachaj, San Juan Chamelco, departamento de Alta Verapaz, donde se reportó el fallecimiento de dos hermanos menores de edad el mismo día.
Uno de los hermanos tenía nueve años de edad y el otro apenas cinco días de nacido y todavía no había sido inscrito ante el Registro Nacional de las Personas.
Sus decesos generaron impacto en los vecinos, principalmente tomando en cuenta de que perdieron la vida casi al mismo tiempo.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte de los niños fue un fallo multisistémico; sin embargo, hasta ahora se desconoce qué lo habría originado.
Investigan muertes
De acuerdo con la información preliminar, la madre de los niños les indicó a las autoridades que se encontraba en el interior de su residencia y en cierto momento se dispuso a amamantar a su bebé. Fue entonces cuando se percató de que el menor no respiraba.
Posteriormente, lo colocó sobre la cama para revisarlo e intentar ayudarlo. En la misma se encontraba dormido su hijo mayor, pero al observarlo constató que él también había fallecido.
La madre manifestó que desconoce la causa de muerte de ambos menores. Únicamente refirió que el niño de nueve años se había quejado de dolor de muela la noche anterior, pero no había ingerido ni recibido ningún medicamento.
El Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes a efecto de poder recabar indicios, establecer las causas de muerte y determinar las posibles responsabilidades.
El caso está asignado a la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz, que da el seguimiento correspondiente para conocer bajo qué circunstancias se dio la muerte de los pequeños.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7