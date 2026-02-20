 Hallan cuatro personas fallecidas en la ruta al Pacífico
Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacífico

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el interior de un vehículo.

Las autoridades confirmaron que en horas de la madrugada de este viernes 20 de febrero fueron localizados los cuerpos sin vida de cuatro personas en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. El operativo en seguimiento a este caso se encuentra en desarrollo.

De acuerdo con información compartida por los cuerpos de socorro, se recibieron alertas con respecto a la presencia de un vehículo tipo sedán que permanecía estacionado a orillas de la carretera, con dirección hacia el sur, donde aparentemente había algunas personas lesionadas.

Los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Bárcena, Villa Nueva, se trasladaron de inmediato a este sector para poder brindar el apoyo correspondiente. A su llegada, constataron que dentro del carro se encontraban cuatro personas que presentan heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

"Cuando las evaluaron, los técnicos en urgencias médicas confirmaron que ya no contaban con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes con respecto a este caso para que se desarrollaran las diligencias correspondientes", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Hasta el momento, ninguno de los fallecidos ha sido identificado. Preliminarmente se conoció que todos son hombres.

Fiscales procesan escena

En el lugar donde se dio el hallazgo de los cuerpos hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil que resguardan el área. También se encuentran fiscales del Ministerio Público que están procesando la escena.

Debido a esta situación, en la ruta al Pacífico se tienen algunas complicaciones para la circulación vehicular. Aunque no se tiene un cierre, ya que las diligencias se realizan a un costado de la ruta, algunos conductores reducen la velocidad al movilizarse por el área y esto impacta en la fluidez del tránsito.

Reducción en cifras de homicidios

El estado de sitio que estuvo vigente por un mes en Guatemala dejó la cifra más baja de homicidios en los últimos 25 años, según datos del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

De acuerdo con esa Administración, entre el 1 de enero y el 12 de febrero pasados se contabilizaron 253 homicidios, la cantidad más baja desde 2001.

Los datos del Gobierno establecen que en 2024, por ejemplo, fueron 295 los asesinatos registrados en los primeros 43 días del año, mientras que, en 2009, por ejemplo también, fueron 785 homicidios contabilizados.

"Este resultado responde a la implementación de operativos conjuntos entre la institución policial y el Ejército de Guatemala, desarrollados en el marco del estado de sitio", aseguró el Gobierno.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

