MP investiga asesinato de guardia y fuga de reo

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Distrital de Huehuetenango, da seguimiento a la investigación relacionada con la fuga del reo Erasmo Naim Rivas Castillo, quien continúa prófugo de la justicia. Además, el asesinato de un guardia penitenciario en el marco de esta evasión.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que se continúa con una serie de diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes del incidente armado ocurrido el pasado lunes 16 de febrero donde murió el guardia penitenciario Otto Erick Ixtecoc Colocho.
Según información preliminar, a las 05:25 horas el trabajador del Sistema Penitenciario trasladó a un privado de libertad desde el Centro de Detención Preventiva para Hombres de Santa Cruz del Quiché hacia el Hospital Doctor Jorge Vides Molina, en cumplimiento de una orden judicial.
Posteriormente, a las 16:40 horas, en el sector Brisas del Campo, zona 10 de Huehuetenango, el custodio fue localizado fallecido dentro del vehículo, con una herida de proyectil de arma de fuego.
De acuerdo con la fiscalía, el principal sospechoso del crimen es el privado de libertad que era trasladado, quien habría cometido el crimen presuntamente con el objetivo de evadirse.
Incumplimiento de protocolos habría precedido asesinato de guardia
El Sistema Penitenciario dio a conocer las posibles causas que hasta ahora se han podido identificar con respecto al motivo por el cual el guardia fue encontrado dentro de un vehículo particular.
El reporte preliminar detalla que, tras finalizar la cita médica en la clínica ubicada en Huehuetenango, aparentemente habría abordado ese carro con el fin de evitar la espera para que llegara a recogerlos una unidad de Presidios para el traslado.
Según la entidad, el guardia penitenciario a cargo de la custodia del privado de libertad incumplió con los protocolos de seguridad establecidos y decidió abordar al automóvil particular para que los trasladara de regreso al centro de detención.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7