Insivumeh registra un total de 999 temblores en el 2026

El departamento especializado en sismos, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportó que, desde el 1 de enero hasta este sábado, 21 de febrero de 2026, se han registrado 999 temblores a nivel nacional, de los que únicamente 16 han sido reportados como sensibles.
Asimismo, el ente científico indicó que, en las últimas 24 horas, sus estaciones sismológicas han registrado 38 movimientos de tierra, de los cuales, solo uno se reportó como sensible en el territorio nacional. Sin embargo, la entidad no compartió datos acerca de ese sismo reportado.
En contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo una serie de recomendaciones para que la población guatemalteca esté atenta en caso de temblores en el territorio nacional, dependiendo del contexto y lugar en que cada persona se encuentre.
La entidad indicó que, si se está en un lugar público al momento de uno de estos fenómenos, se debe mantener la calma, no correr y optar por protegerse. Además, las personas deben agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
"Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí", recalcó las autoridades. De estar en el hogar, Conred agregó que se debe mantener la calma, activar el plan familiar de respuesta y colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Cómo reaccionar a los temblores en la calle
Los expertos indicaron que, de ocurrir un evento de estos, mientras uno se ubica en la vía pública, hay que mantenerse alejado de los postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
"Si está en su vehículo, estaciónelo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanezca dentro de él", recomendaron.
En todas las circunstancias, las autoridades solicitaron "atender las recomendaciones de las autoridades", por medio de la comunicación que se establece en vías oficiales.