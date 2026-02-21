 Insivumeh registra un total de 999 temblores en el 2026
Nacionales

Insivumeh registra un total de 999 temblores en el 2026

Según el ente científico, de esa cantidad de sismos solo 16 han sido sensibles a nivel nacional en el país.

Compartir:
Temblor-de-magnitud-42-sacudio-la-capital-panamena-.jpg,
Temblor-de-magnitud-42-sacudio-la-capital-panamena-.jpg / FOTO:

El departamento especializado en sismos, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), reportó que, desde el 1 de enero hasta este sábado, 21 de febrero de 2026, se han registrado 999 temblores a nivel nacional, de los que únicamente 16 han sido reportados como sensibles.

Asimismo, el ente científico indicó que, en las últimas 24 horas, sus estaciones sismológicas han registrado 38 movimientos de tierra, de los cuales, solo uno se reportó como sensible en el territorio nacional. Sin embargo, la entidad no compartió datos acerca de ese sismo reportado.

En contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo una serie de recomendaciones para que la población guatemalteca esté atenta en caso de temblores en el territorio nacional, dependiendo del contexto y lugar en que cada persona se encuentre.

La entidad indicó que, si se está en un lugar público al momento de uno de estos fenómenos, se debe mantener la calma, no correr y optar por protegerse. Además, las personas deben agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.

"Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí", recalcó las autoridades. De estar en el hogar, Conred agregó que se debe mantener la calma, activar el plan familiar de respuesta y colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

En otras noticias consulte: Insivumeh pronostica ambiente cálido y soleado en el país

Insivumeh pronostica ambiente cálido y soleado en el país

El ente de pronósticos pidió precaución, porque las condiciones atmosféricas son favorables para la proliferación de incendios forestales.

Cómo reaccionar a los temblores en la calle

Los expertos indicaron que, de ocurrir un evento de estos, mientras uno se ubica en la vía pública, hay que mantenerse alejado de los postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.

"Si está en su vehículo, estaciónelo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanezca dentro de él", recomendaron.

En todas las circunstancias, las autoridades solicitaron "atender las recomendaciones de las autoridades", por medio de la comunicación que se establece en vías oficiales.

En Portada

Accionan contra nómina de candidatos para magistrados al TSEt
Nacionales

Accionan contra nómina de candidatos para magistrados al TSE

10:25 AM, Feb 21
Muere Willie Colón, ícono de la salsa y la música latinat
Farándula

Muere Willie Colón, ícono de la salsa y la música latina

11:09 AM, Feb 21
Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa globalt
Internacionales

Países de Asia responden a invalidación de los aranceles de Trump y a su nueva tasa global

08:56 AM, Feb 21
Johannes Klaebo se confirma como el mejor de todos los tiempost
Deportes

Johannes Klaebo se confirma como el mejor de todos los tiempos

04:34 PM, Feb 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos