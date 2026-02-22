 Ejército de Guatemala acciona por la violencia en México
Ejército de Guatemala acciona por la violencia en México

Las fuerzas armadas de Guatemala incrementaron acciones de vigilancia en zonas fronterizas con México, tras la presunta muerte de "El Mencho"

Las fuerzas armadas montaron puestos de registro en Petén, para prevenir acciones relacionadas con la violencia en México., Ejército de Guatemala.
Las fuerzas armadas montaron puestos de registro en Petén, para prevenir acciones relacionadas con la violencia en México. / FOTO: Ejército de Guatemala.

Luego de que se diera a conocer la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en México, el Ejército de Guatemala anunció acciones de prevención y de seguridad en zonas fronterizas, para este domingo, 22 de febrero de 2026. La entidad castrense explicó que las acciones se realizan, porque en varios estados del vecino país se registraron hechos de violencia, como reacción a la baja del citado personaje.

En un comunicado del Ministerio de la Defensa Nacional, El Ejército de Guatemala informó que las acciones se ejecutan en el marco de la Operación Cinturón de Fuego. En ese contexto, las fuerzas armadas incrementaron operaciones de monitoreo, control, patrullaje, vigilancia, presencia y seguridad en sectores estratégicos de la zona fronteriza entre Guatemala y México.

Las autoridades agregaron que "se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, como parte de los mecanismos bilaterales de cooperación en seguridad y defensa".

El Ejército de Guatemala reiteró su presencia permanente en la línea divisoria, mediante operaciones militares continuas y vigilancia estratégica, en cumplimiento de su misión constitucional de resguardar la soberanía e integridad del territorio nacional.

En este tema también consulte: Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco

Cancelan vuelos internacionales en Puerto Vallarta tras ola de violencia en Jalisco

El Grupo Aeroportuario del Pacífico precisó que los hechos violentos registrados en Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea.

Operativos militares en zonas fronterizas

En sus canales oficiales, el Ejército de Guatemala informó que mantiene acciones, en coordinación con fuerzas de seguridad civil y a través de la Quinta Brigada de Infantería, en la aldea el Camojá del municipio de La Democracia, Huehuetenango. En los procedimientos ejecutan patrullajes de seguridad, reforzando la presencia institucional y la protección de los guatemaltecos.

Por medio de la Segunda Brigada de Infantería, también coordinaron acciones de prevención, en el barrio Cruz de Mayo y terminal de buses del departamento de Zacapa. Esos operativos también se hacen junto a las fuerzas de seguridad civil.

Las fuerzas de seguridad también compartieron imágenes en las que se puede ver que mantienen un puesto de registro en el departamento de Petén, a manera de prevención.

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridad vialSuper BowlFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.
