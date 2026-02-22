Jesús Nazareno del Consuelo insta a escuchar a sus enviados

Desde las 14:30 horas en punto se inició la procesión de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, del templo de la Recolección, en este primer Domingo de Cuaresma, 22 de febrero de 2026. En su mensaje, el anda resaltó la importancia de recibir a los enviados de Dios por medio de la cita bíblica de San Lucas 10:16.
El que los escucha a ustedes; a mí me escucha; el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado", describió el boletín compartido antes del cortejo procesional.
Jorge Rodríguez, secretario de relaciones públicas de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús del Consuelo y de la Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección, relató que la imagen va acompañada en el anda por los doctores de la ley.
Rodríguez indicó que Jesús Nazareno del Consuelo sale en procesión el primer Domingo de Cuaresma desde hace 70 años, para conmemorar su consagración. El devoto resaltó que fue Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz fue quien le designó el atributo "del Consuelo", considerando la dulce mirada de la imagen.
El comunicador precisó que el anda salió a las 14:30 horas y regresará a su templo a las 22:30 horas.
Les invitamos para que puedan apreciar, a través del cortejo procesional el mensaje que viene", instó.
Alegoría de la procesión
El religioso añadió que en el anda están representados los doctores de la ley, entre los que nombró a San Jerónimo, San Agustín y otros dos personajes de la Iglesia Católica.
Luego de ello, también viene la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, describiendo al Dios del cual escribieron los doctores de la ley. Al finalizar el anda, se muestra al Espíritu Santo, rodeado de los libros escritos, no solo por los doctores de la ley, sino por todos aquellos que fueron inspirados para escribir acerca de la salvación por medio de nuestro Redentor", narró Rodríguez.
Al comienzo del anda, se pudo leer la cita: "El que a ustedes escucha, a mí me escucha". Seguidamente destacan los cuatro Padres de la Iglesia: San Ambrosio, San Gregorio Magno, San Jerónimo de Estridón y San Agustín de Hipona, rodeados por pergaminos y textos, en representación de todos los doctores de la Iglesia que nos han ayudado a comprender mejor el misterio y mensaje de Cristo, representado por la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo.
"La alegoría sierra simbolizando al Espíritu Santo como inspiración a unos elegidos que nos mostraron el camino a seguir, y así alcanzar la gracia ante nuestro Dios Padre Todopoderoso", afirma el documento del mensaje presentado en la procesión.
Con imágenes e información del fotoperiodista Alex Meoño.