Reportan 190 motocicletas consignadas en las últimas horas

Según datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC), en las últimas 24 horas fueron consignadas 190 motocicletas en diferentes acciones policiales. Las fuerzas de seguridad reportaron este domingo, 22 de febrero de 2026, que del total de vehículos de dos ruedas encontrados, cinco tienen reporte de robo.
En ese contexto, el Departamento de Tránsito de la PNC reportó que varios de sus agentes realizan operativos preventivos en distintos puntos del país, en coordinación con la comisaría 72. La entidad explicó que los puestos de registro se realizan de forma simultánea.
El Departamento de Tránsito de la PNC agregó que las acciones en contra de las motocicletas son para evitar carreras clandestinas en puntos estratégicos de la carretera Interamericana y en los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango.
Tránsito de la PNC aseguró que en estas acciones policiales, se sanciona drásticamente a los conductores que incumplen la Ley y el Reglamento de Tránsito.
Carros consignados en operativos
La PNC también reportó que en las últimas horas fueron consignados 46 automóviles por distintos motivos. Entre los vehículos que se decomisaron hay uno con reporte de robo, destacaron las autoridades.
Las fuerzas de seguridad indicaron que algunos de los carros se consignaron en seguimiento a procesos de investigación y otros por no portar placas, ni tarjeta de circulación o por violaciones a la ley y reglamento de tránsito.
El Departamento de Tránsito también ejecutó operativos nocturnos durante la noche del pasado viernes en diferentes carreteras del país, con el propósito de evitar carreras clandestinas. Durante esas acciones, los uniformados ejecutaron acciones de registro e identificación de personas.
Además, las autoridades solicitaron a los conductores que presentaran sus documentos de ley, como licencia de conducir, tarjeta de circulación y constancia del pago del impuesto de circulación de vehículos.