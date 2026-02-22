Ofrecen recompensa de Q38 millones por captura de pandillero

La Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Guatemala emitió un mensaje la mañana de este domingo 22 de febrero de 2026 para ofrecer una recompensa de más Q38 millones por información que lleve a la captura de un líder pandillero de la Mara Salvatrucha, mejor conocida como MS13. La sede diplomática instó a dar detalles para la detención de Yulan Adonay Archaga, uno de los líderes del grupo MS 13.
Según la publicación de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, la recompensa se ofrece por medio del programa de recompensas por delincuencia organizada transnacional y la suma que se ofrece es de Q38.5 millones.
La embajada indicó que a Archaga se le busca por delitos que incluyen conspiración para distribuir e importar cocaína a los EE. UU.; además, le acusan del delito de conspiración para participar en una empresa criminal continúa, con posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante un delito de tráfico de drogas.
La sede diplomática pidió enviar información al FBI por medio del teléfono +1 832-267-1688. Indicaron que los detalles se pueden enviar por medio texto, con la aplicación de WhatsApp.
Embajada ofrece confidencialidad
Según la sede diplomática, todas las identidades se mantendrán estrictamente confidenciales.
Agregaron que se puede enviar información al correo electrónico [email protected].
En tanto, el Ministerio de Gobernación también mantiene una oferta de recompensa de Q150 mil para los pandilleros que se fugaron de la cárcel Fraijanes II el pasado agosto de 2025. En octubre del año pasado, las autoridades confirmaron la fuga de 20 reclusos de ese centro penitenciario.
En su momento, Presidios indicó que los reos habían evadido los controles de seguridad del penal, saliendo por la puerta. Asimismo, indicaron que todos los fugados eran líderes de la pandilla Barrio 18.