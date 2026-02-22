 PROVIAL atiende tráiler volcado en Km. 65 ruta al Atlántico
Nacionales

PROVIAL atiende tráiler volcado en el kilómetro 65 de ruta al Atlántico

Las autoridades gestionaron el apoyo de grúas para mover el vehículo del transporte pesado que se accidentó en el área de Guastatoya.

El tráiler se accidentó en una curva del sector.
El tráiler se accidentó en una curva del sector. / FOTO: Captura de pantalla.

Brigadistas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) atendieron un accidente de tránsito que involucró un tráiler en el kilómetro 65 de la carretera al Atlántico. Las autoridades compartieron imágenes en las que mostraron que el furgón y el cabezal volcaron en una curva del sector.

Cuerpos de rescate del municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, atendieron la emergencia, pero no reportaron personas heridas. En tanto, Provial instaló conos y señales temporales en el lugar del incidente, para evitar otros contratiempos.

Los agentes de Provial se dedicaron a dirigir el tránsito en el área afectada y también pidieron a los conductores moderar la velocidad al acercarse al escenario del accidente de tránsito.  

Según las imágenes, el accidente de tránsito no causó mayores complicaciones en el tránsito vehicular en ambos sentidos.

Trabajos viales en Santa Rosa

En otros incidentes, Provial reportó que atiende el tramo del kilómetro 67.8 de la Ruta Nacional 16, por trabajos de reparación vial.

La entidad explicó que en este sector, del municipio de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, ubicaron personal y unidades móviles para dirigir el tránsito.

Los efectivos de Provial instalaron conos anaranjados y separadores de tránsito para alternar el paso de los vehículos en ambos sentidos.

