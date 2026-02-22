 Taxista capturado tras disparar contra la PNC en zona 5
Nacionales

Supuesto taxista capturado tras disparar contra la PNC en zona 5

El detenido está acusado de abrir fuego en contra de investigadores policiales, en la 27 calle y 25 avenida de la zona 5.

El detenido es acusado de haber disparado contra investigadores de la DEIC., PNC de Guatemala.
El detenido es acusado de haber disparado contra investigadores de la DEIC. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron atacados a balazos por un taxista pirata en la 27 calle y 25 avenida de la zona 5, confirmaron durante la tarde de este domingo 22 de febrero de 2026. La entidad precisó que el agresor fue capturado por disparar en contra de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal.

La PNC agregó que al detenido se le incautó un arma de fuego, con la que se cree que atacó a los investigadores de la PNC, quienes se encontraban realizando diligencias de investigación en la 27 calle y 25 avenida de la zona 5 capitalina.

Según las fuerzas de seguridad, los investigadores fueron atacados a balazos por un individuo que se conducía a bordo de un vehículo utilizado como taxi pirata. Después del atentado, el ahora detenido intentó escapar, generándose una persecución en la referida zona.

Elementos de la comisaría 13 de la PNC siguieron al señalado y lograron reducirlo al orden en la 27 calle y diagonal 14 de la misma zona.

Identifican al agresor de la PNC en zona 5

La PNC informó que el hombre detenido es Derick, de 37 años, quien conducía un vehículo azul con placas de circulación P-599KYR, que era utilizado como taxi pirata.

Además, los uniformados le incautaron una pistola calibre 9 milímetros, que además era portada de manera ilegal, porque carecía de la licencia de portación emitida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

En imágenes compartidas por la PNC, se pudo establecer que el capturado también portaba un cargador con varias municiones útiles. Las fuerzas del orden consignaron el arma, las municiones y el automóvil que el detenido utilizaba.

