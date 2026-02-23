 Camión volcado bloquea tránsito en zona 17: Detalles
Nacionales

Camión volcado obstaculiza el paso en zona 17

El accidente ocurrió en el Km. 8.1 de la ruta al Atlántico.

El camión quedó volcado y bloquea el paso en la ruta al Atlántico., PMT capitalina/Montejo
El camión quedó volcado y bloquea el paso en la ruta al Atlántico. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Una situación complicada para la circulación vial se mantiene este lunes, 23 de febrero, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada en el kilómetro  8.1 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, por causas no establecidas el conductor de un camión perdió el control del volante y sufrió un percance cuando circulaba en el referido tramo. En ese contexto, el vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Los bomberos Municipales informaron que a su centro de llamadas se comunicaron varios automovilistas que se movilizaban sobre la ruta para informar acerca de un aparatoso accidente que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se coordinó la presencia de unidades.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron el camión accidentado y procedieron a evaluar al piloto, quien presentaba únicamente crisis nerviosa y golpes leves. Fue atendido en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Camión obstaculiza paso

Amílcar Montejo, portavoz de la PMT de la Ciudad de Guatemala, explicó que el hecho vial dejó múltiples daños materiales. Y, principalmente, generó la problemática de que el transporte de carga quedó obstaculizando el sector.

"Ha quedado bloqueado el ingreso al área comercial tras el percance vehicular que ocurrió en el carril auxiliar. Solicitamos mucha precaución a los usuarios. Mientras tanto, ya se está trabajando en la agilización del tránsito hacia el área oriente", dijo.

Asimismo, señaló que hay presencia de lluvia en el sector, por lo que hizo un llamado a los conductores a tomar las precauciones necesarias y respetar la señalización y las instrucciones de los agentes de la PMT.

En el lugar del accidente se encuentran las autoridades de tránsito y personal de la Policía Nacional Civil para darle seguimiento al caso.

Emisoras  Escúchanos