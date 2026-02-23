 Capturan a hombre que intentó atropellar a agentes de PNC
Nacionales

Capturan a hombre que intentó atropellar a agentes de PNC

El sospechoso fue detenido tras una persecución. Llevaba un arma y droga.

PNC
FOTO: PNC

Tras una persecución que inició en el barrio "El Gallito", zona 3 capitalina, y que culminó en la 14 calle y 14 avenida, zona 12, fue capturado un hombre que intentó atropellar a policías de la comisaría 11 cuando le marcaron el alto para revisión.

"Los agentes que realizaban acciones de seguridad ciudadana le marcar el alto a al piloto de un vehículo, el cual no obedeció e intentó arrollar a los agentes para escabullirse, por lo que inició una persecución", detallaron las autoridades.

Agregaron que el sospechoso, de 33 años de edad, fue finalmente interceptado por los agentes y consignado para ser trasladado ante los órganos de justicia.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil, al momento de la detención le incautaron marihuana y una pistola que portaba ilegalmente. También fueron decomisados un cuchillo y dos celulares los cuales serán analizados para fortalecer el proceso de investigación.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlEE.UU.SeguridadEstados Unidos
