Exalcalde de Dolores, Petén, fallece en ataque armado

El exalcalde del municipio de Dolores, Petén, Marvin Rolando Cruz Guzmán, murió luego de ser atacado a balazos en la calle principal denominada La Pimienta, que conduce hacia la aldea Sabanetas, en esa localidad. El hecho de violencia ocurrió en horas de la mañana de este martes 24 de febrero.
Según la información, los desconocidos utilizaron armas de fuego de grueso calibre para agredir al exfuncionario. Y, aunque el vehículo en el que se conducía contaba con blindaje, esta situación generó que la balas traspasaran esta estructura y alcanzaran su cuerpo.
El exjefe edil fue llevado a la emergencia del Hospital Regional de Poptún, Petén, donde falleció a su ingreso debido a que presentaba varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
En el lugar de incidente armado quedó un vehículo tipo picop de color gris, el cual presenta perforaciones de proyectiles de arma de fuego. Además, las autoridades localizaron varios casquillos en la escena.
Gestión del exalcalde y caso en su contra
Marvin Rolando Cruz Guzmán estuvo al frente de la comuna de Dolores, Petén, en al menos cuatro períodos. En el marco de su gestión estuvo señalado en cierto caso por presuntas anomalías en el manejo de fondos públicos.
En febrero de 2018 surgió un caso derivado de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) tras detectarse que en un periodo de cinco meses comprendido del año 2014 al 2015 se efectuaron cuatro transacciones en el sistema bancario recibiendo ciertas personas un total de Q.530,000.00, sin que se pudiera establecer la procedencia licita del dinero. En esa ocasión, dos personas fueron detenidas por presunto lavado de dinero.
Según un reporte de la IVE, el entonces alcalde municipal de Dolores, Petén, Marvin Cruz, tuvo relación con las transacciones sospechosas, ya que en diciembre de 2015 habría autorizado cuatro cheques por un monto aproximado de medio millón de quetzales. Eso motivó que el Ministerio Público presentara una solicitud de antejuicio contra el jefe edil en junio de 2016.
La acción de antejuicio fue planteada ante el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal Civil y Económico Coactivo de Poptún por el delito de lavado de dinero u otros activos. La fiscalía manifestó que presuntamente el jefe edil autorizó en diciembre de 2015 cuatro cheques por un monto de Q530 mil. Además, cobró uno de ellos por la cantidad de Q130 mil.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7